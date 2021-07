Los Llanos de Aridane celebra la festividad de su patrona, la Virgen de Los Remedios

“Como marca la tradición este 2 de julio, Los Llanos de Aridane veneró a su patrona, María, la Virgen de Los Remedios, en la carpa instalada en la plaza Juan Pablo II donde se celebró la solemne eucaristía que, por segundo año consecutivo marcado por la pandemia, se debió hacer con aforo limitado y respetando las medidas de distanciamiento”, se informa en nota de prensa.

“Un año más, ataviada con su manto azul, reunidos en la Solemne Función Religiosa que estuvo presidida por el párroco y arcipreste del distrito, José Fernando Lorenzo Matías, predicada por el reverendo Salvador León Belén y acompañado de una amplia representación del clero insular, María, la madre de Aridane, acogió a su pueblo y a las autoridades locales, insulares y representantes de la sociedad palmera y aridanense”, señalan.

Durante la homilía, el párroco resaltó el papel de María “la madre de todos, la que siempre acompaña a sus hijos, símbolo de unión y amor al prójimo, reina de nuestra vidas”.

La alcaldesa, Noelia García, como representante del pueblo, se encomendó a la Virgen a la que pidió que siga siendo el “remedio para todos los aridanenses en estas fiestas distintas marcadas por las medidas sanitarias, en las que se han puesto en común la unión de la Virgen con su pueblo desde la tradición, la fe y la cultura”.

“A pesar de no estar un año más en tu casa siempre estás en el corazón de tu pueblo, porque Remedios es más que un nombre, es la historia de las familias de Los Llanos de Aridane, una madre, una hermana”. Y prosiguió, “Los Llanos de Aridane no está aislado del mundo y en los último tiempos contemplamos múltiples conflictos en el mundo, el drama de las que miles de personas que se lanzan al mar en búsqueda de una vida mejor o las atrocidades hechas por un padre hacia sus hijas; pero sin embargo nos muestra la otra cara amable donde a través de las notas musicales un grupo de personas muestran su devoción a la Virgen; donde personas ponen en riesgo su vida para salvar a otras personas como ocurrió ayer en el rescate a una persona en nuestro municipio o el ejemplo de una madre que no pierde la fe, y en los momentos más duros de su vida sigue siendo agradecida y ejemplar ante la crueldad, con la luz de la esperanza en que la pérdida de sus hijas no haya sido en vano” destacó la alcaldesa.

Asimismo, y en la tradicional ofrenda de la Corporación municipal a la patrona, la alcaldesa ofreció “ilusión, ganas y perseverancia en conseguir un municipio mejor para quienes viven en él”.

Seguidamente, la representante de los aridanenses pidió a Virgen de Los Remedios “que nos ilumines y nos des la suficiente sabiduría para poder estar a la altura de que nuestro municipio espera de nosotros con responsabilidad y buen hacer”.

También pidió “para que esta tierra y sus habitantes sigan acogiendo en tu seno y siga siendo por los siglos nuestra bandera el timón de nuestros sentimientos y esperanzas y que al amor al prójimo sea faro de nuestra vidas”.

La función religiosa contó con el servicio de intérpretes de signos en la que, como cada año, estuvo muy presente la música interpretada por la Coral Awara y que culminó con la Salve a la Virgen de Los Remedios, en este caso de Juan P. García Martín, bajo la batuta de su director Marcos Lorenzo.

Esta noche, a partir de las 22:00 horas, tendrá lugar la tradicional loa a Nuestra Señora de Los Remedios que será interpretada por la Coral Awara dirigida por Marcos Lorenzo con las solistas Eugenia Cabrera y Yanira Rodríguez acompañada por la Banda Municipal de Música de Los Llanos de Aridane dirigida por Gonzalo Jaubert.

El acto se realizará en el balcón del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y podrá verse también vía streaming a través del Facebook del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.