La alcaldesa de Los Llanos pide para La Palma un plan “potente” como el que “hubo en Galicia tras el Prestige”

La alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, se ha reunido este martes con los portavoces de los grupos del Congreso de los Diputados, informa el Ayuntamiento aridanense. La primera edil, en tales reuniones, ha explicado “la situación que seguimos viviendo en La Palma tras la erupción volcánica”. Ha señalado que, los citados portavoces, “que tan pendientes de nosotros han estado durante la emergencia, han conocido de primera mano la dificultades que seguimos teniendo, y han entendido justamente las soluciones que necesitamos”.

A parte de “explicarles la situación económica en la que nos encontramos, y nuestras dificultades, he planteado diferentes alternativas como seguir manteniendo medidas fiscales necesarias para mejorar la economía de nuestro municipio; contar con el 100% de los fondos destinados a la reconstrucción, y que no sean los ciudadanos de Los Llanos de Aridane quienes tengan que asumir la recuperación, la modificación del decreto del Ministerio del Interior por el que se nos costean los gastos derivados de la erupción volcánica, para que pueda contemplar todos los gastos; que haya, también, una declaración de emergencia para las obras de reconstrucción y así agilizar su proceso de recuperación. Y algo fundamental: por un lado que haya un Plan de Inversiones, no solo para reconstruir lo que se perdió, sino un plan de inversiones potente como el que hubo por ejemplo en Galicia tras el Prestige, el Plan Galicia. Pedimos que exista el Plan La Palma con inversiones reales y con dinero concreto para revitalizar la economía de la Isla”.

Ha subrayado que “fundamentalmente lo que queda claro tras las reuniones” con los portavoces “es que necesitamos una Ley Nacional de Volcanes que ampare, que dé certezas a los damnificados y que contemple ese paraguas del que cuelgue otro tipo de normativa autonómica o incluso local”.

Noelia García ha agradecido “a los grupos políticos la buena acogida y el entendimiento entre personas, sobre todo explicado a través de quien representa a los vecinos no solo de Los Llanos de de Aridane, sino de la Isla de La Palma”.

“Sigo creyendo”, ha concluido, “en la política de las personas y cuando hablo directamente con los portavoces de los diferentes grupos y entienden el problema que tenemos, y están en el ánimo de buscar soluciones, tengo la garantía de que vamos a conseguir que los vecinos de Los llanos de Aridane, y de La Palma, sigan mejorando la situación que desgraciadamente hemos vivido como consecuencia de la erupción del volcán”.