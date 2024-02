Los Llanos de Aridane bailará al ritmo de Kate Ryan, Corona y Mau y Ricky con ‘Aridane + Dance’

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en una nota de prensa, señala que “de la mano con el Cabildo de La Palma, promueve Aridane + Dance, un proyecto turístico de ocio musical que promete nostalgia y mucha energía”. Señala que “se llevará a cabo los días 28 y 29 de junio de 2024 en la Plaza Juan Pablo II, coincidiendo con las fiestas en honor a Nuestra Señora de Los Remedios”.

Apunta que “por primera vez en su historia, La Palma disfrutará el día 28 de renombrados artistas internacionales y nacionales que protagonizaron la escena musical en décadas pasadas. Entre ellos está la belga Kate Ryan, una de las grandes intérpretes de los 90, con éxitos en su haber como Désenchantée o su versión del histórico Voyage Voyage, entre otras”.

Añade que “otro de los nombres confirmados es la italiana Alexia, que traerá sus míticos temas Uh La La La y Summer is Crazy a Los Llanos de Aridane. El festival también contará con la brasileña Corona, una de las reinas de la pista -cuyo éxito más conocido es The Rhythm of the Night- y Whigfield, la danesa del himno mundial Saturday Night. Al cartel se suma Daisy Dee (de los míticos Technotronic), quienes desde Bélgica abarrotaban discotecas con su Pump Up The Jam. Soraya, Ku Minerva, Viceversa, Sofía Cristo y Sergio Blásquez son otros de los artistas confirmados”.

El segundo día del evento, “previsto para el 29 de junio, aterriza en la actualidad musical a través del dúo de estrellas internacionales Mau y Ricky, que llegarán a Los Llanos de Aridane el 29 de junio para celebrar una actuación por todo lo alto. Los hermanos Mau y Ricky son cantantes venezolanos que fusionan géneros de pop, reggaetón y otro tipo de música urbana”.

Dinamizar la Isla

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destaca la apuesta de Aridane + Dance para “dinamizar la economía insular. Se trata de una iniciativa ambiciosa, que redundará positivamente en la imagen de la Isla en la actividad de nuestros comercios y establecimiento turísticos”, apunta.

En este sentido, el alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, valora que el municipio sea “sede de artistas de talla mundial. Trabajamos para tener un municipio más alegre, más vivo y más dinámico. Un festival supone un estímulo importante para la economía del Valle de Aridane y de La Palma en su conjunto”, señala, recordando que “habrán más sorpresas”.

Por su parte, el promotor del evento, Maikel Chacón, asegura que Aridane + Dance supone una “ambiciosa apuesta para llevar al municipio más poblado de la Isla un nuevo espectáculo musical y visual de dos días en el que varios de los artistas internacionales más exitosos de las distintas épocas darán vida al corazón del municipio”.

Una experiencia inmersiva

Aridane + Dance, se indica en la nota, “contará con la participación de legendarios grupos y cantantes de habla inglesa y española, junto con DJs emblemáticos. Todos ellos ofrecerán más de siete horas de espectáculo continuo cada uno de los días”.

El festival también “ofrecerá a los asistentes una experiencia inmersiva. Lo hará combinando los mejores efectos especiales sonoros y visuales diseñados para un festival en Canarias. Además del espectáculo musical, los asistentes podrán disfrutar de un audiovisual de primer nivel que complementará la experiencia”.

La organización del festival, se agrega en la nota de prensa del Ayuntamiento, “corre de la mano de El Time Eventos, una reconocida productora que ha destacado en la última década por la organización de algunos de los mejores festivales de Canarias, incluyendo el Isla Bonita Love Festival, Boombastic Canarias, ResisTime Live Fest y Canarias Summer Con, entre otros”.