El PP dice que el grupo de Gobierno de Breña Alta es “incapaz de elaborar las cuentas de 2021”

La portavoz del PP en Breña Alta, Mayte Rodríguez, ha mostrado su asombro tras las últimas palabras del alcalde del municipio, Jonathan Felipe, en las que asegura que “no quiere precipitarse en el presupuesto de 2021, para evitar errores y modificaciones”. Rodríguez ha manifestado “su descontento” y ha asegurado que “se trata de unas palabras que lo único que reflejan es la enorme incapacidad que tiene este equipo de Gobierno para poder elaborar las cuentas de este año. Por cierto, un año previsible, desde hace meses, en el que sabemos cuánto dinero se va a manejar, y qué áreas necesitan mayor inversión”. Por ello, la concejal no ha dudado en señalar que “desde el PP le recomendamos al alcalde que si quiere meditar haga yoga”, se informa en nota de prensa.

La portavoz del PP explica que “el presupuesto es un documento vivo, que en algunas ocasiones sufre variaciones, pero que debe presentarse en tiempo y forma”, señala. Además, afirma que otros ayuntamientos de La Palma como el de Santa Cruz, Los Llanos o El Paso han aprobado sus cuentas, y también se enfrentan al mismo problema que Breña Alta, que no es otro que el de las terribles consecuencias que nos está dejando esta pandemia. Desde el Partido Popular no vamos a permitir que el equipo de Gobierno se escude en la COVID-19, para no hacer su trabajo”, señala.