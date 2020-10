PP y PSOE llegan a un acuerdo para gobernar en Santa Cruz de La Palma 24 horas después de que la cúpula socialista negara esta posibilidad

El Grupo Municipal Socialista pasa a formar parte del Gobierno Municipal de Santa Cruz de La Palma tras llegar a un acuerdo en las últimas horas con el Grupo Popular con la finalidad de "dotar de estabilidad a la institución municipal tras la ruptura del acuerdo" que estaba vigente en el Ayuntamiento capitalino hasta la jornada de este jueves, se informa en nota de prensa. Este pacto se alcanza 24 horas después que la dirección insular y municipal del PSOE descartaran entrar a formar parte del Ejecutivo local con el PP, una vez que el alcalde popular, Juan José Cabrera, cesara este miércoles a los cuatro ediles de CC por “falta de entendimiento” y diera por roto el pacto que suscribió con los nacionalistas en julio de 2019.

El secretario general del PSOE en La Palma, Anselmo Pestana, y el secretario general de los socialistas de Santa Cruz de La Palma, Manuel Abrante, en un comunicado emitido este miércoles, manifestaron que la ruptura del acuerdo de Gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha sido “una decisión unilateral del Partido Popular, donde el PSOE no ha participado”. Asimismo, negaron “una posible entrada del Grupo Municipal Socialista en el Gobierno de la capital palmera con el Partido Popular, sobre lo que no existe ningún tipo de acuerdo”. Tanto Manuel Abrante como Anselmo Pestana lamentaron que “el PP haya generado inestabilidad en la institución capitalina” y aseguraron que “el PSOE no será cómplice de esta actuación irresponsable”.

“El Grupo Socialista, a la espera de una reordenación de la estructura del Gobierno municipal, asumirá las áreas de Gobierno que detentaban los ediles de Coalición Canaria que fueron destituidos de sus responsabilidades”, informa este jueves el Ayuntamiento de la capital palmera.

Tanto el alcalde, Juan José Cabrera, como el primer teniente de Alcalde, Juan José Neris, coincidieron en destacar que el acuerdo de Gobierno alcanzado “abre una nueva etapa en Santa Cruz de La Palma en favor de promover el bienestar de la ciudadanía y luchar por el progreso y desarrollo de la capital insular, en el contexto de una grave crisis sanitaria y económica como la que estamos atravesando por la pandemia de la Covid-19”.

Cabrera y Neris resaltan que “para conseguir este objetivo existe un compromiso por sendos grupos municipales para trabajar desde la unidad, el respeto y una fluida comunicación en un gobierno municipal”.

“En este marco de grave crisis por la que estamos atravesando, Santa Cruz de La Palma requiere un Gobierno unido, que tenga en el centro de actuación los intereses de la ciudadanía y sea capaz de impulsar las políticas que contribuyan a revertir esta situación lo antes posible”, ha comentado el alcalde.

Juan José Cabrera ha recordado que “no es la primera vez que populares y socialistas trabajan de forma conjunta en el Ayuntamiento y en un contexto de crisis económica, en el que conseguimos gestionar con rigor, austeridad y eficiencia los presupuestos, dando los pasos necesarios para sanear las arcas municipales”.

“Vamos a poner lo mejor de nosotros por nuestro municipio, para dar estabilidad al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma al que le debemos lealtad y respeto, y luchar por conseguir un lugar mejor para vivir”, ha manifestado Juan José Neris, quien es consciente de que “el reto no es fácil”.

“La situación actual requiere de todo nuestro compromiso, mimo, tacto, unidad y mucho trabajo. Estamos preparados, con ilusión y con deseo de recuperar el orgullo de pertenencia a nuestra capital”, ha subrayado el primer teniente de alcalde.

El primer teniente alcalde de Santa Cruz de La Palma ha destacado que “el Gobierno va a priorizar la mejora de la imagen de la ciudad en cuanto a limpieza y servicios públicos; la atención a los barrios; las políticas de participación ciudadana y el compromiso social en favor de construir un municipio más justo y solidario”.