Tributos a Queen, Rosendo y Maná en Santa Cruz de La Palma con ‘Nos vemos en la plaza’

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de la Concejalía de Fiestas que coordina Raico Arrocha, propone una nueva cita musical para este verano en el marco de la iniciativa ‘Nos vemos en la plaza’, informa en nota de prensa.

En esta ocasión, y tras la buena acogida de la primera edición celebrada en 2023 con ‘Desembarco a Venus’, será la plaza de San Francisco de la capital palmera el espacio elegido para ofrecer un segundo concierto donde se podrá disfrutar de varios tributos a Rosendo, Queen y Maná, el sábado 21 de septiembre, a partir de las 21:00 horas.

El edil de Fiestas, Raico Arrocha, asegura que “esta apuesta musical será una gran cita para despedir el verano en Santa Cruz de La Palma en la que no faltará público de distintas generaciones dispuesto a corear clásicos como ‘We will rock you’, ‘I want to break free’, ‘Maneras de vivir’, ‘Agradecido’, ‘Oye mi amor’ o ‘Clavado en un bar’.

Se trata de un evento gratuito que ambientará la noche capitalina al ritmo de grandes temas del rock a cargo de las actuaciones de los grupos Full de Copas, Siempre Ellas, A kind of magic y La Chalana, ya que uno de los objetivos de la concejalía es ofrecer distintos espectáculos y actividades de ocio en diferentes puntos de la ciudad con el propósito de dinamizar diferentes espacios públicos al aire libre.

Este concierto cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura del Cabildo Insular de La Palma dirigida por Pablo Cobiella, enmarcado en la programación de la Corporación insular con motivo de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel.