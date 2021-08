Tijarafe dice que el Mirador del Universo “no está concluido” y se compromete a “reforzar el vallado” para evitar actos vandálicos

Ante la publicación en el periódico digital La Palma Ahora de un artículo de opinión de Santiago Hernández sobre el estado actual del proyecto del Mirador del Universo del artista Luis Morera, el Ayuntamiento de Tijarafe aclara en un comunicado que “actualmente, el proyecto del Mirador del Universo no está concluido, de hecho, no está abierto al público. Las personas que acceden a su interior lo hacen sin autorización y violentando un vallado perimetral que cierra la obra y trata de impedir el acceso a su interior. No obstante, el Ayuntamiento de Tijarafe reforzará y mejorará dicho vallado”.

“Asimismo, durante la ejecución de los trabajos artesanos de azulejado de su parte central, que concluyeron en septiembre de 2020, se permitía, siempre bajo la supervisión del equipo de trabajo y por petición expresa del autor del proyecto, el acceso a su interior para poder valorar in situ su complejidad, evolución y pericia del equipo responsable de materializar, con miles de fragmentos de cerámica, la composición diseñada por Don Luis Morera. De ahí la señalética que se colocó en ese momento para indicar el lugar en el que se ejecutaba la obra, cartelería que será inmediatamente retirada para evitar posibles equívocos al respecto en el futuro”, subraya.

“El Ayuntamiento de Tijarafe condena y persigue los pasados, presentes y futuros actos de vandalismo que se han producido o que se produzcan sobre los trabajos ejecutados en relación con este emblemático proyecto, tanto los que atentan contra los elementos que ya se hallan situados en su lugar, como los cometidos contra la flora o la fauna. A este respecto, ni el Ayuntamiento, ni la contrata, ni el artista han colocado peces u otros seres vivos dentro de la obra para abandonarlos después, desconociendo quién ha dejado allí los peces a los que se refiere el artículo”, aclara. “Respecto a la supuesta falta de riego para la flora que se integra en el Mirador del Universo, es justo señalar, como ya lo hace el articulista, que se trata de flora endémica, precisamente elegida para no necesitar un aporte extra de agua, de por sí bastante escasa en esta zona de la isla. Más aún, dicha flora endémica se caracteriza por estar adaptada al mismo régimen hídrico que soporta la que se halla fuera del recinto. De hecho, muchas de las especies que allí se encuentran son de ciclo anual como, por ejemplo, los tajinastes que se citan”, detalla.

“Hasta el momento, se ha ejecutado una primera fase por importe de 285,101,70 euros, aportados por el Cabildo Insular de La Palma, que consistió en la ejecución de la parte central del Mirador del Universo con fragmentos cerámicos, la ejecución de algunos muros de mampostería y el cerramiento hacia la vía situada al este. Por tanto, se hallan pendientes de ejecutar dos esculturas, cuya financiación ya ha comprometido el Cabildo Insular de La Palma. Y una última fase, aún no definida técnicamente por el autor de la idea, Don Luis Morera, que no cuenta con proyecto técnico y, por tanto, no se tiene una concreción del coste económico”, precisa.

“El Ayuntamiento de Tijarafe, así como el propio Cabildo Insular de La Palma, aspira y desea disponer pronto de los medios económicos y técnicos para poder concluir con plenitud este proyecto singular de uno de los más grandes talentos artísticos que ha dado la isla de La Palma, D. Luis Morera. Una vez acabado y puesto al servicio público, y nunca antes, estamos seguros que se convertirá en una referencia obligatoria y que hará las delicias tanto de todos los palmeros y palmeras como de nuestros visitantes”, concluye.