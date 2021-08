El Mirador del Universo de La Palma: sin inaugurar y en lamentable estado. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿desidia o falta de conciencia?

Desgraciadamente, no solo suceden en La Palma... Suceden por toda nuestra geografía canaria... Suceden en todos aquellos lugares donde no hay conciencia sobre su verdadero valor...

Lo que muestran algunas de estas fotos, ocurre por falta de conciencia... Falta de conciencia en los que tienen la responsabilidad de velar por nuestro patrimonio común.

No hay conciencia del valor de esta maravillosa obra artística que surgió de un hermoso sueño del artista palmero Luis Morera, en El Pinar, en las laderas del municipio palmero de Tijarafe.

El domingo 27 de septiembre del pasado año 2020, se colocó la última pieza de este gran mosaico de sublime belleza. Aún no se han cumplido ni once meses y si se tuviera la conciencia de su verdadero valor, no estaría hoy en el estado tan lamentable en el que se encuentra.

Las plantas autóctonas como los tajinastes rosados, tajinastes azules, amagantes, bejeques... Plantadas y sembradas por el propio artista, están todas secas... El sistema de riego por goteo o no funciona, o carece de agua. El mosaico está tan sucio, que apenas se distinguen las figuras y en la Fuente de la Luna, tratan de sobrevivir unos peces de colores en la escasa y sucia agua que le queda...

Aún no ha sido inaugurado ya que su finalización total está pendiente de que se realicen las obras de acondicionamiento y equipamiento que se requieren, pero, así y todo, ya recibe numerosas visitas diarias, tanto de palmeros como de foráneos. Llegan hasta ese lugar del que han oído hablar para conocerlo y disfrutar de su belleza. Sin embargo, lo que se llevan es una inesperada y desagradable sorpresa...

Su estado proyecta una imagen muy negativa de desidia, de abandono, de Tijarafe, de La Palma y, por tanto, también de Canarias...

Lástima que esto ocurra, porque es algo fácilmente evitable. Creo que bastaría con que el servicio de limpieza y jardinería municipal incluyeran este lugar entre los lugares a mantener y limpiar y se pasara por el mismo, al menos una vez por semana...

El Mirador del Universo, una obra artística de sublime belleza, merece otro trato muy distinto al que está recibiendo. También lo merecen, los artistas y artesanos palmeros que lo crearon, desde La Palma, para La Palma y para el mundo.