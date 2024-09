La actriz Saida Santa irrumpe su rodaje de ‘La Encrucijada’ para resucitar a su bisabuela ‘La Indiana’ en el Festival de La Palabra de Garafía

La actriz canaria Saida Santana interrumpe por unos días su grabación de la nueva serie original de Antena 3 'La Encrucijada`, producida dentro de la alianza entre Secuoya Studios y Ay Yapim , con la participación de Atresmedia TV, para representar su monólogo 'La Indiana' sobre la vida de su bisabuela en el Festival de la Palabra de Garafía en La Palma el día 27 de septiembre a las 20.30 horas.

Saida Santana, autora, protagonista y codirectora de este monólogo teatral, basado en hechos reales, aterriza en La Palma para dar vida a su bisabuela “La Indiana”, tras su paso por Nueva York, Madrid y Canarias. Esta obra narra la lucha de una mujer canaria emigrante a Cuba a principios del siglo XX. Santana se pone en la piel de su bisabuela, Antonia Alemán, para reivindicar su independencia y libertad como campesina en un mundo de hombres.

“Y qué mejor escenario que el Festival de la Palabra al que he sido invitada. Esta décima edición me llevará a la Villa de Garafía a reivindicar la palabra que ellos defienden como un eje fundamental de la cultura de los pueblos. En un monólogo la palabra se hace especialmente importante y en la vida de La Indiana la palabra será el legado de libertad que ella deje a generaciones posteriores”, explica Santana.

La artista grancanaria tras varios meses de rodaje como personaje fijo en la nueva serie original de Antena 3, La Encrucijada, vuelve a las tablas con su historia más personal. “Me encanta poder hacer este paréntesis en medio del rodaje, para cambiar el código más íntimo del audiovisual por un código más abierto como es el teatral y en la isla de La Palma donde la conexión con los indianos es muy profunda”, cuenta Saida Santana.

Codirigida esta versión de La Indiana junto a Paulina Gálvez, creadora del diseño de iluminación y con la creación sonora de Vicente Sanz de León, La Indiana podrá disfrutarse por primera vez en el municipio de Garafía dentro de la programación de la 10 edición del Festival de la Palabra, en la Casa de la Cultura de Santo Domingo de Garafía el día 27 de septiembre a las 20.30 horas con entrada gratuita y admisión solo a mayores de 13 años.

“Este monólogo está basado en la vida de mi bisabuela, Antonia Alemán Navarro, La Indiana, una mujer libre e íntegra”, explica Santana, “una campesina canaria que emigró a Cuba en busca de un futuro mejor y retornó una década después, rota de dolor con cinco hijos y sin marido. Ella reivindicó su independencia y libertad como campesina en un mundo de hombres. Se negó a casarse de nuevo, y no solo sacó adelante sus más de 3 fanegadas de tierra, la ganadería y a sus cinco hijos, sino que comercializó y distribuyó en Canarias la semilla del rábano, lo que ayudó a salir de la pobreza a muchas familias, ganándose así el respeto de los agricultores de la época quienes la apodaron Antoñita La Indiana”.

A lo largo de 60 minutos Saida Santana hace un viaje emocional y espacial por los momentos clave en la vida de La Indiana: una desoladora despedida de sus padres en el Puerto de la Luz, la alegría y el flirteo con su amado Juan en la descamisada del millo, divertidas conversaciones con su hermano en la tierra de Hoya de Parrado que les vio nacer, o el viaje en tren desde La Habana a Jagüey Grande, en Cuba. A los momentos luminosos se unen otros más oscuros: la muerte de su marido y un viaje de vuelta en tercera clase, sola y con cinco hijos en el vapor Balmes, el reencuentro con sus padres marcados por el tiempo y su lucha por ser respetada como agricultora y ganadera en un mundo de hombres.

En el proceso de documentación Santana ha contado con sus recuerdos de La Indiana, que murió cuando ella tenía 6 años, y los testimonios directos de su padre, Juan Santana Alemán, quien se crió con ella y recibió toda su sabiduría y legado de libertad.

“Todo lo que relato es cierto. Mi padre me ha ayudado mucho rescatando fechas, vivencias y documentos, de archivos y de su memoria. Compartir con él este proceso de reconstrucción de la memoria familiar ha sido un gran regalo para mí”, explica Santana, quien añade que solo se ha permitido alguna licencia poética que no afecta en absoluto la verdad del relato. La escritura además ha contado con la supervisión dramatúrgica del dramaturgo y director Fernando Calzadilla. El texto teatral ha contado con la ayuda a creación de textos teatrales 2020 de la Comunidad de Madrid.

Además, para llevar a cabo este proyecto Saida Santana obtuvo en el 2018 una residencia de investigación en el Centro de Estudios Canarias-América del Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y el Centro Cultural Cubano de Nueva York. Bajo la tutela de la doctora María Hernández Ojeda, cofundadora del CECA, Santana entrevistó a diversos cubanos descendientes de canarios. Además fue producido audiovisualmente en pandemia con la financiación del Centro Cultural Cubano de Nueva York, quien lo exhibió en streaming en la clausura de su 19 Congreso anual, “España en Cuba: un ir y venir”.

Sobre Saida Santana

Saida Santana (Las Palmas de Gran Canaria) es doctora por la Universidad Rey Juan Carlos, licenciada en Periodismo, Máster en Artes Escénicas y Coaching. Docente de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio de Nebrija de Madrid y en la New York Film Academy en Los Ángeles. A caballo entre EEUU y España destacan sus trabajos en cine en la película de Rolando Díaz La vida según Ofelia, La Llorona, de Sara Mazkiaran, ‘De Bares’ y ‘Con Esperanza’, rodada en Los Ángeles. Acaba de estrenar “Las chicas de la estación” de Juana Macías. En televisión es personaje fijo en la nueva serie de Antena 3 que está en grabación, “La encrucijada”. Ha participado en las series, ‘Cosita Linda’ (Venevisión-Miami), ‘Todos ahhh cien’, o ‘El Juramento de Puntabrava’, así como la recién premiada con un Emmy a mejor serie de habla no inglesa, ‘La Reina del Sur 2’ (Telemundo NBC).

También ha presentado programas de televisión tales como ‘40 años de TVE en Canarias’ o ‘Ida y vuelta“. Fue coordinadora de guion en el programa de entrevistas de TVE ‘En noches como ésta’ y ha sido guionista de varios medios que incluyen Telemundo en el que destaca su tv movie Milagro en la cocina. Es colaboradora habitual de la revista de lujo www.azureazure.com y del periódico quincenal ‘I am not your boring newspaper’, de Miami.

Debutó en el Teatro María Guerrero de Madrid con la obra “La cruzada de los niños de la calle”. Recientemente ha vuelto al CDN, al teatro Valle Inclán, bajo la dirección de Raquel S. Alarcón con la obra “400 días sin luz”. A lo largo de más de 20 años de carrera ha pisado los más variados escenarios, Ensayo 100, Teatro de Madrid, Círculo de Bellas Artes, entre otros. En sus creaciones personales destacan ‘Poemas visuales: Una Josefina del siglo XXI’, ‘dentro’ o ‘Melocotón en almíbar’ exhibidos en el Centro Cultural Español de Miami, la Borders Gallery, la Universidad de la ciudad de Nueva York (Hunter College), Casa-Museo Pérez Galdós, La Nacional de Nueva York y Centro Cultural de México en Los Ángeles. Es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Unión de Actores de Madrid, SGAE y AISGE.

Ficha técnica de La Indiana

Dirección, dramaturgia e interpretación: Saida Santana

Dirección y diseño de iluminación: Paulina Gálvez

Música y ambientación sonora: Vicente Sanz de León

Supervisión de dramaturgia: Fernando Calzadilla

Documentación: Juan Santana Alemán

Sobre El Festival de la Palabra

La Villa de Garafía, como cada mes de septiembre, se prepara para acoger su Festival de La Palabra, este año en su 10ª edición. Un festival que se ha convertido en un punto de encuentro entre artistas y público de la isla de La Palma y donde se pone en valor LA PALABRA como un símbolo cultural universal.

Desde el equipo que forma este festival, consideramos la Palabra como el símbolo más importante de nuestra vida cultural. Nacido en 2014 este encuentro que tiene como escenario las calles y plazas de Santo Domingo, en el municipio de la Villa de Garafía en La Palma, es un evento único, diferente y de alto valor al desarrollo cultural en la isla de La Palma. Bajo la dirección del colectivo cultural Proyecto Semilla, la colaboración de los distintos agentes artísticos del municipio y el trabajo en equipo entre el Ayuntamiento de Garafia y el Cabildo Insular de La Palma el festival ha conseguido posicionarse en el panorama cultural del archipiélago como un encuentro de referencia para artistas, creativos y público en general.

Teniendo como referencia la celebración del Día Europeo de Las Lenguas (26 de septiembre) se ha afianzado entre los eventos más relevantes de la agenda cultural de la Isla de La Palma, una celebración que tendrá lugar entre el 21 y el 30 de septiembre con el objetivo de convertirse en un evento anual consolidado que pueda crecer exponencialmente ayudando, no solo a la cultura del municipio e insular, sino al desarrollo social y económico de la Villa de Garafía.