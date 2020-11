Tijarafe pone en marcha dos cursos de decoración navideña

El Ayuntamiento de Tijarafe “continúa difundiendo y promocionando la actividad artesana a través de la formación”, indica en na nota de prensa. La pasada semana, señala, comenzaron dos nuevos cursos, uno de decoraciones navideñas impartido por Teresa González, y otro de decoración en tela navideña, a cargo de Josefa Lorenzo, “con una gran aceptación ya que todas sus plazas están cubiertas”.

A lo largo de las próximas semanas, añade, se iniciarán otras dos formaciones, pintura sobre piedra, impartido por Vidalia Rocha y el taller de iniciación a la joyería y bisutería, por Benjamín Gellert. Para estas dos iniciativas siguen abiertas las inscripciones. Los interesados podrán apuntarse llamando al 922 49 00 03, extensión 3325 o bien, acudiendo a la Casa Martina (oficina de Cultura).

Todas estas actividades formativas, se apunta en la nota, se están desarrollando siguiendo las medidas de seguridad e higiene establecidas para prevenir el avance de la COVID-19. Saray Domínguez, concejala de Artesanía del Ayuntamiento de Tijarafe, destaca “la importancia de apostar por la formación en modalidades artesanas, tanto en aquellas que poco a poco han ido quedando en el olvido, como aquellas otras tienen potencial para desarrollarse en la actualidad, adaptadas los gustos y circunstancias de estos momentos”. No obstante, añade, “cada uno de estos oficios artesanos siguen siendo nuestra seña de identidad. Somos conscientes de que los artesanos no están pasando por la mejor de las situaciones, por eso, no podemos dejar de luchar por facilitar la transmisión de los conocimientos a través de la formación, haciendo posible, también, el revelo generacional”.