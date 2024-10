El Grupo de Gobierno de Tijarafe (CC-PP) se suma al Cabildo para pedir que no se externalice Servicio de Atención Domiciliaria

El Grupo de Gobierno (CC-PP) del Ayuntamiento de Tijarafe se suma al Cabildo en su petición al Gobierno de Canarias para que “no aplique en La Palma la medida que supondría quitar a los ayuntamientos el Servicio de Atención Domiciliaria a personas en situación de dependencia y externalizarlo de manera que sea una empresa única la que se encargue de prestar este servicio en toda Canarias”, se indica en una nota de prensa del Consistorio.

“Entendemos que el Gobierno de Canarias ha tomado esta decisión porque quiere mejorar la atención a las personas dependientes en las islas donde este servicio es deficiente, pero no es el caso de La Palma, donde los ayuntamientos prestamos este servicio con eficiencia y, además, incorporamos otros como los de fisioterapia, podología o peluquería que ayudan mucho al bienestar de los usuarios y que de aplicarse en La Palma el modelo que quiere implantar el Gobierno, estos servicios complementarios desaparecerían”, explica la alcaldesa, Yaiza Cáceres.

“Desde que el Gobierno informó de su decisión de externalizar los Servicios de Ayuda a Domicilio, me he reunido con las trabajadoras porque entendemos que debían estar informadas de todo lo que estaba sucediendo. He mantenido también reuniones con la Dirección General de Dependencia y con el Cabildo y he informado cuando se me ha preguntado de todo a la oposición en el Pleno. Y aunque la externalización pueda ser una solución al problema de recursos humanos existente, la perdida de servicios no puede ser el precio a pagar por ello y estamos trabajando para que esto no pase”, añade.