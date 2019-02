El PP de Mazo asegura que el retraso del Ayuntamiento en los pagos es “cada vez mayor”

Damaris Ferraz, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mazo.

El Partido Popular de Mazo, a través de su portavoz, Damaris Ferraz, “ha lamentado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mazo (CC) sea incapaz de encontrar una respuesta ante el caos administrativo que sufre el Consistorio y el retraso en los pagos cada vez sea mayor”, indica el PP en una nota de prensa. Señala que “los nacionalistas son incapaces de buscar una solución al retraso en los pago que sufren el Ayuntamiento que en lugar de irse minimizando, cada vez afecta a más ámbitos y son más las personas y proveedores que no cobran”.

La concejal del PP sostiene que “esta situación, que ya había denunciado antes del pleno” celebrado la semana pasada, “es una muestra más de la falta de liderazgo de los nacionalistas”, y apunta que “es muy preocupante que esta falta de pago se esté extendiendo a otro ámbitos”. Así, agrega, “al retraso en el pago de las facturas y servicios de proveedores se une el retraso en ayudas, subvenciones e incluso el pago a algunos de los propios trabajadores del Ayuntamiento”. “No puede ser que la situación del municipio sea un gobierno que no esté cumpliendo con sus pagos porque está haciendo un importante daño a los afectados por una clara falta de gestión política”. Añade que “no se puede obviar que algunos de esos trabajadores responden a situaciones de emergencia social, como es el caso de algunos convenios, para los cuales el retraso en el cobro es mucho más dramático”. “El salario de la gente no entiende de ineficacia política y es un tema grave el no abonárselo”, subraya.

Indica que “la solución que ofrece el alcalde, José María Pestana, no es otra que convocar la plaza de interventor. Algo que desde el PP” se valora “como completamente necesario pero que no supondrá una solución ni a corto ni a medio plazo y que no da respuesta a la situación actual ya que va a ser un proceso largo y amplio, y mientras tanto hay que buscar alternativas”, señala Ferraz.

La portavoz recuerda que desde que “la interventora y el secretario del Ayuntamiento dejaron sus puestos habría que haber buscado soluciones transitorias y que ayudaran a dar respuesta a esta dura realidad para el Ayuntamiento y, tras las respuestas dadas en el pleno, se ha podido corroborar que no ha sido así, que ha faltado previsión y no se han definido correctamente las prioridades y la apatía del equipo de Gobierno los convierte en cómplices y responsables de este asunto”.