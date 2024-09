A favor, en contra, y silencio junto a la vivienda de Manu Tenorio y su demanda por impago contra una familia

Si hace unos días la tertuliana Aída Nízar “la lío parda” en su visita a la casa del cantante Manu Tenorio en Sanlúcar de Barrameda, según algunos de los vecinos de la urbanización, el ambiente habitual en sus alrededores es el ir y venir de personas que entran y salen por sus cometidos diarios. Solo la presencia de reporteras y cámaras de programas de televisión, numerosa en los últimos tiempos, altera un poco la normalidad desde que el artista denunciara públicamente que sus inquilinos (una familia compuesta por cinco personas, tres de ellos menores de edad) habían dejado supuestamente de pagarle el alquiler.

Este caso particular, y mediático, ha devuelto a la actualidad el debate sobre la ocupación de viviendas, que mezcla conceptos y genera una alarma social que no sostienen los datos: solo un 0,06% de viviendas son 'okupadas' y en el caso de la habitual, se desaloja al momento. De hecho, la propia familia acusada de ello ha sostenido que vienen ingresando la renta directamente en Hacienda, con quien él tendría una supuesta deuda. Los representantes legales de Tenorio desmienten el argumento de los inquilinos, que no han podido justificar su versión con documentación alguna. Fuentes del despacho de abogados Guzmán y Martín consultadas por este periódico optan por ser “prudentes” en este momento a la espera de que un juzgado de Sanlúcar inicie el procedimiento tras la demanda judicial por impago que presentaron.

La vivienda se encuentra ubicada en una zona tranquila de Sanlúcar, ciudad de unos 70.000 habitantes y lugar de veraneo de muchas familias en los meses estivales. A solo unos minutos de la céntrica Plaza del Cabildo, centro neurálgico de la localidad costera, la urbanización parece en calma salvo por la expectación mediática que la rodea en los últimos tiempos.

Los residentes, unos habituales y otros de vacaciones, parecen estar acostumbrados a la presencia de periodistas, mayoritariamente de televisión, según se observa de sus reacciones. La mayoría de los vecinos que se asoman por la zona de entrada y salida de las viviendas evitan pronunciarse respecto al caso de la casa de Manu Tenorio. “Ni sé nada ni me quiero enterar”, zanja uno de ellos. “No soy la persona indicada a la que debes preguntar”, sugiere otra persona. Algunos muestran desidia a la hora de encontrarse de nuevo con reporteros en búsqueda de información, a falta de documentación fidedigna que corrobore alguna de las versiones que se han ido dando por alguna de las dos partes.

“No son okupas”

La vivienda, según ha podido saber este medio, venía siendo alquilada por el hermano de la mujer de la familia acusada ahora de impago. Lo indica una veterana vecina de la urbanización, que lo relata así: “Esta gente tiene un contrato de alquiler de cuatro años. Yo no sé si están pagando o no. Antes estuvo alquilado el hermano de ella”. La mujer, que rechaza el término 'okupas' para describir a los inquilinos de Manu Tenorio, comenta que la abuela del cantante y su madre residieron en la vivienda durante “unos diez años”. “La queremos mucho”, dice, “y ahora la madre vive con su hija”. “Yo no sé si han dejado de pagar, pero no son okupas”, insiste esta vecina.

Este diario ha ofrecido al Ayuntamiento de Sanlúcar (gobernado por IU y PSOE) la posibilidad de comentar alguna cuestión relativa a este caso concreto o la situación de la vivienda en general en la costera localidad sin que haya querido dar explicación alguna.

El artista, que se viene defendiendo de las acusaciones sobre sus deudas en la red social X, antes Twitter, ha sido criticado públicamente por Podemos. “Es un moroso que está alentando el falso discurso de la okupación”, señaló en rueda de prensa su portavoz estatal, María Teresa Pérez. Lo último ha sido la petición de Tenorio de ser entrevistado por Pablo Iglesias en Canal Red para ofrecer su versión del asunto, acerca del cual Vanitatis informaba este jueves que el inmueble contaba con una anotación preventiva de embargo a favor del Ayuntamiento de Sanlúcar desde abril de 2023, y que ya habría solventado el cantante.

Solo un 0,06% de viviendas son 'okupadas'

La exhibición de casos de supuesta ocupación en algunos medios de comunicación de un tiempo a esta parte no se corresponde con los datos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cifraba recientemente el riesgo de ocupación en España. “Es de menos del 0.06%”, cuantificó, basándose en los 16.765 hechos conocidos de allanamiento y usurpación de inmuebles, sobre un parque total de 20,9 millones de viviendas. “No vivimos en un país donde te vas de vacaciones, a comprar el pan o a sacar al perro y te ocupan la casa”, comentaba en este periódico un juez.

Los datos, y la ley desde hace años, también desmienten que sea “imposible” echar a unos okupas, una consigna que ha calado en parte de la ciudadanía y de la que se hace eco precisamente una vecina de la vivienda de Manu Tenorio que, como todas las consultadas, prefiere mantener su anonimato: “No veo bien lo que está haciendo esta gente, pero mientras no cambie la ley”, dijo sobre la supuesta 'okupación'. Como ya informó este medio, existe una falsa alarma sobre la cuestión porque la ley ya garantiza el desalojo exprés en los allanamientos de la residencia habitual y segunda vivienda.