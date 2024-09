La designación de Costa Quebrada como geoparque mundial será oficializada a finales de año y ratificada por la Unesco en 2025

El Consejo de Geoparques Mundiales de la Unesco se reunió los días 8 y 9 de septiembre en Vietnam y ahí aprobó los territorios que son candidatos a obtener la distinción, uno de las cuales es el territorio cántabro de Costa Quebrada. La decisión, no obstante, ha de ratificarse en sendas cumbres: una del Consejo de Geoparques Mundiales, que se reunirá a finales de este año; así como otra del Consejo Ejecutivo de la Unesco, que dispone de plazo para hacerlo durante el primer semestre de 2025, ha informado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación.

Costa Quebrada se encontraba hace unos días entre los 15 nominados a obtener la etiqueta, de 21 candidaturas. Eso significa que ha pasado el control de los evaluadores que inspeccionaron los ocho municipios del parque cántabro semanas antes. La relación de candidaturas aprobadas inicialmente son las siguientes:

China: Kanbula

China: Yunyang

Ecuador: Napo Sumaco

Ecuador: Tungurahua Volcano

Indonesia: Kebumen

Indonesia: Meratus

Italia: MurGeopark

Noruega: Fjord Coast Regional and Geopark

Corea del Sur: Danyang

Corea del Sur: Gyeongbuk Donghaean

Arabia Saudí: North Riyadh

rabia Saudí: Salma

España: Costa Quebrada

Reino Unido: Arran

Vietnam: Lang Son

Sin embargo, el trabajo no ha terminado y la designación no es oficial todavía, aunque sería insólito que no se ratificara. Para que se considere la posibilidad de obtener la etiqueta de Geoparque Mundial de la Unesco, el territorio debe haber estado funcionando como geoparque de facto durante al menos un año.

Además, el Consejo Mundial de Geoparques examinará las solicitudes adicionales durante la segunda parte de su novena sesión, prevista para principios de diciembre de este año. Por último, el Consejo presentará un informe sobre su labor y sus decisiones al Consejo Ejecutivo de la Unesco para que este las apruebe en el primer semestre del próximo año.

Si el Consejo Ejecutivo de la Unesco aprueba las solicitudes el número total de Geoparques Mundiales aumentará de 213 a 228 en 49 países. Este número podría aumentar aún más tras la reunión del Consejo de diciembre.

Costa Quebrada

Costa Quebrada posee una importante geología de relevancia mundial, que se materializa especialmente en el Global Geosite CB-010 'Dunas de Liencres y Litoral de Costa Quebrada', incluido tanto en el inventario de patrimonio geológico mundial como en el nacional. El geoparque cuenta con un inventario de cincuenta lugares de interés geológico, repartidos por el litoral y el interior del territorio, representado en todos los municipios.

Los Geoparques Mundiales de la Unesco son áreas geográficas únicas y unificadas en las que se gestionan sitios y paisajes de importancia geológica internacional con un concepto integral de protección, educación y desarrollo sostenible. Su enfoque combina la conservación con el desarrollo sostenible y al mismo tiempo implica a las comunidades locales, recibiendo en contrapartida la atención de todo el mundo. De hecho, hasta 2023, solo hay 213 Geoparques Mundiales en 48 países.

La designación que se recibe no es permanente, sino que se concede por un período de cuatro años, tras el cual se vuelve a examinar a fondo el funcionamiento y la calidad de cada geoparque durante un proceso de reválida. Para dicha revisión se prepara un “informe de progreso”, a cargo de dos evaluadores, que visitan el área para evaluar la calidad de su mantenimiento.