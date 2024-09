¿Destruir para sobrevivir? El sector productor pide ayudas al arranque de viñedo y prohibir nuevas plantaciones

Con la vendimia en pleno apogeo, las organizaciones profesionales agrarias representativas, ASAJA, COAG y UPA, han consensuado una serie de propuestas en las que abordan ayudas para el arranque de viñedo para reorientar el mercado a los nuevos patrones de consumidor y a la disminución del consumo de vino.

En el documento de propuestas que las OPAs han remitido al Ministerio de Agricultura, a la Interprofesional del Vino y al Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias Europeas (COPA), proponen limitar el potencial productivo del sector para adecuarlo a la situación de mercado y, según señalan en un comunicado conjunto, “salvaguardar el futuro de los viticultores españoles”. Entre las medidas destaca la propuesta de establecer una ayuda financiera al arranque de viñedo, independiente de su posterior replantación o arranque definitivo y descartar nuevas autorizaciones para plantar.

También proponen que después de un período mínimo de tres años y en un plazo máximo de seis años, los productores tengan la posibilidad de replantar las mismas superficies que han sido objeto de arranque, accediendo a una ayuda financiera. El agricultor, si así lo decide, podría aprovechar productivamente la superficie objeto de arranque. Si un viticultor arranca de manera temporal y no produce en esa tierra, cobraría anualmente un porcentaje de los ingresos medios de la zona de las últimas tres campañas, hasta que decida replantar o arranque definitivo.

Tras el periodo máximo de seis años, las OPAs proponen que, si el agricultor decide no replantar, se le asigne una compensación económica definitiva. Esta compensación podría sufragarse con fondos de la UE, de la Intervención Sectorial Vitivinícola que no se hayan ejecutado o de los Estados Miembros. ASAJA, COAG y UPA proponen también limitar los potenciales productivos de los viñedos.

Prohibir las nuevas plantaciones en toda la UE

Las OPAs piden a la Comisión Europea la prohibición de nuevas autorizaciones de plantación para tres años: 2025, 2026 y 2027. Creen que una medida de este tipo pondría en pausa el aumento del viñedo europeo, evaluaría la evolución del mercado y daría un tiempo a los Estados y a los productores para replantearse sus estrategias nacionales.

También proponen, especialmente para después de 2027, potenciar las acciones de promoción del vino, también al mercado interior; fijar en el 0% la superficie nacional anual dedicada a nuevos viñedos; y potenciar el enoturismo. También se pide a Europa una mayor flexibilidad para que los Estados Miembros puedan activar planes de crisis con más agilidad.

Una situación estructural

Alejandro García Gasco, responsable de la sectorial vitivinícola a nivel nacional de UPA, ha defendido esta posición, no sin antes señalar que desde la organización “nos gustaría no tener que pedirlo eso que quede claro”, porque la situación de crisis que atraviesa el sector “no es una situación coyuntural de España, ni de Castilla La Mancha, sino que es una situación a nivel europeo y a nivel mundial” que se ha convertido en estructural.

La situación se resumen en un cambio drástico de los patrones de consumo desde la pandemia, se consume menos, se eligen vinos con menos graduación, el consumo se ha mudado de los vinos tintos a los blancos, a los rosado y claretes, y se piden vinos más frescos y fáciles de beber, descartando los vinos con crianza y reserva para decantarse por propuestas más sencillas y asequibles.

García-Gasco apunta que el momento es tal que el sector vitivinícola es el único para el que se ha creado un grupo de alto nivel “con el fin de tratar la grave crisis que está teniendo el sector vitivinícola en toda Europa”.

Los productores como primer eslabón de esta cadena lo están sufriendo de primera mano. “La campaña pasada fue una de las campañas más bajas en lo que llevamos de siglo, y aun así hemos tenido problemas de bajos precios. Sólo tenemos que ver que este es el único cultivo en el cual se sigue hablando en pesetas para que aparente algo más. Es decir, hablamos de que la almendra a euro el kilo, y sin embargo, aquí hablamos de 25 pesetas, por no hablar de céntimos de euros porque parece ridículo. Pero es que el precio está a 18 céntimos de euro”, señala.

La campaña que se espera este año es normal, superior a la pasada, pero lejos de las grandes campañas de hace años, en torno a los 20 millones de hectólitros y con muy poco enlace de campaña, y sin embargo, los precios de las uvas siguen muy bajos, según el representante de UPA.

Así las cosas, se está reduciendo la petición de solicitudes para plantación de viñedos. “La gente no quiere plantar viñedo, se está yendo a otros cultivos que parecen más rentables como el olivar, el almendro o el pistacho”. Pero no sólo eso, sino que además “hay arranques sin ningún tipo de ayuda”, apunta el responsable de UPA.

Reorientarse hacia el consumidor

A su juicio es el momento de que el sector reoriente su producción porque hay un cambio de tendencia. “El consumo ha bajado no solamente en España, no solamente en Castilla La Mancha, no solamente en Europa, sino incluso a nivel mundial. El consumo no es capaz de absorber la producción de vino que hay. El público pide vinos con menor graduación, más ligeros. Vamos a mirar realmente al consumidor y elaborar lo que el consumidor quiere en lugar de elaborar lo que queremos y que el consumidor se lo beba”, reflexiona este experto en el sector.

“Creo que al final lo que estamos viviendo es un cambio estructural muy grande, y que esto tiene que hacer reflexionar. Nos tiene que llevar a reestructurar el sector mirar al consumidor”, añade.

Vendimia

En estos momentos la vendimia en la región se está desarrollando con total normalidad ya que la climatología está acompañando. “Creo que estamos en una buena campaña”, asegura.

La campaña va a ser normal en cantidad debido a que el viñedo se está recuperando de dos o tres años de una intensa sequía y con una uva de buena en calidad .

Ya se han recogido todas las variedades tempranas. En general está siendo una buena campaña con “la uva bastante sana, pero porque hemos tenido un verano en el que no ha habido problemas de plagas y de enfermedades así. Cuanto menos tratamiento es necesario, pues mejor la calidad de la uva. Yo creo que estamos en una en una buena campaña”, resume.