El arte de las preguntas en las relaciones

No hay nada más saludable que cuestionarnos a nosotros mismos y a los demás sobre los diversos temas de la vida, ya que esto nos brinda tranquilidad una vez que obtenemos la respuesta que nos ayuda a seguir adelante y a tener una comprensión más profunda de lo que gira una y otra vez en nuestra mente en ciertos momentos de la vida.

Lo que me gustaría mostrar aquí es que muchas veces tenemos miedo de la respuesta, por eso nos lleva demasiado tiempo tratar la pregunta que podría traernos una respuesta que no nos guste o que no esté acorde con nuestros valores, principios o percepciones y por tanto llegar a sentirnos incómodos con la misma.

En este artículo haré un gran énfasis en el arma poderosa que puede convertir nuestras relaciones en una fuente de humildad y transparencia, que definitivamente son las preguntas. Las preguntas son clave no solo en las relaciones de pareja, sino también en todo tipo de amistades en las que dos o más personas desarrollan una gran conexión y anhelan que sea mejor y una que valga la pena a largo plazo.

¿Sabías que las relaciones pasan por tres etapas diferentes? Estas etapas son bien conocidas como las 3 C, conexión, compromiso y compatibilidad. Con miles de personas en el mundo, no nos podemos conectar de la misma manera con todos los que se cruzan en nuestro camino, pero cuando lo hacemos, sentimos una alegría repentina y un sentimiento de gratitud dichosa que invade todo nuestro cuerpo. Esto se debe principalmente a diferentes factores, como por ejemplo el hecho de que tienen mucho en común o ves a esa persona como alguien con los valores, creencias o fortalezas que aspiras a desarrollar en ti mismo y por lo tanto se presenta como una gran oportunidad que te ayudará a cultivar tu crecimiento personal. En esas relaciones donde las personas llegan a resonar entre sí, un fenómeno que muchos de nosotros conocemos por "enamoramiento", estas se sienten tan atraídas por la otra persona que estarían dispuestas a hacer lo que sea necesario para contribuir positivamente en la vida de su pareja, amigo o amiga. Además, es muy recomendable que una relación tenga reciprocidad para que funcione, lo que significa que ambos, tu pareja y tú, deben echarse una mano el uno al otro porque esto es lo que hará que la relación se fortalezca y alcance la calidad que se merece.

El compromiso es la segunda etapa que sigue a la conexión, la primera etapa descrita anteriormente, que requiere que tu pareja y tú pongan algo de trabajo, ilusión y amor en la relación. Esta etapa puede tardar un poco más en establecerse, ya que requiere que ambos digan sí a la relación seria que quieren entablar.

Y finalmente, la compatibilidad, donde las parejas se dan cuenta de lo interrelacionados que están sus valores, perspectivas, creencias de la vida. Muchas veces es más difícil alcanzar esta etapa porque muchos de nosotros preferimos vivir en las otras dos etapas, donde todo suele ir mejor y ser mas fácil para ambos. Esta etapa juega un papel muy importante en todas las relaciones porque aquí es donde las preguntas suelen surgir con mayor frecuencia, donde las personas dejan claro cuáles son sus intenciones y propósitos en la vida y ven si las de sus parejas son similares y pueden por tanto compenetrarse y ayudarse mutuamente a progresar en este viaje de la vida. Pero a veces cuando llega el momento y tenemos que expresar verdaderamente lo que queremos lograr y las cosas que buscamos en nuestra pareja, la mayoría de nosotros evitamos cuestionar a esta persona sobre sus aspiraciones o si está dispuesta a involucrarse en una relación a largo plazo o solo quieren pasar tiempo y aprovechar al máximo su tiempo disfrutando de momentos preciosos contigo. Solo las personas más valientes se atreven a hacer estas preguntas, cuyas respuestas pueden ser difíciles de escuchar, en el caso de que las respuestas no resulten en tan grata compatibilidad.

Le animo a que haga estas preguntas lo antes posible a esa persona con la que resuena o de la que está enamorada, porque cuanto antes sepa las respuestas, más rápido podrá tomar una decisión y ver si vale la pena seguir invirtiendo tiempo en esa relación como a usted le gustaría o si puede invertirlo en encontrar a otra persona, cuyos valores se alineen más con los suyos.

Sé, queridos lectores, que algunas preguntas pueden cambiar la historia de una relación en una fracción de segundo debido a las respuestas que recibimos, pero créanme, es mejor defender sus valores y expresarlos en voz alta que pretender ser quienes no son para agradar a otra persona.

Recuerden, las personas llegan a tu vida por un motivo, una temporada o toda una vida, no dejes de aprender de lo que te puedan enseñar, ayúdales con pequeños gestos llenos de amor y, lo más importante, pregúntales siempre sobre sus visiones, sus sueños, sus planes de vida, está bien si los tuyos no están situados en el mismo camino.

Las respuestas de estas preguntas unen a algunos, distancian a otros, pero sin ellas estaríamos perdidos en nuestros pensamientos. Temer estas respuestas solo hace que no seamos honestos con nosotros mismos y con los demás, simplemente para encajar en un puzzle que está buscando otra pieza, una muy diferente a la que nosotros podemos dar.