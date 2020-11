‘Psycho turismo’. La salud mental de las personas como oportunidad para la innovación del sector turístico en Canarias

Mens sana in corpore sano, famosa frase del poeta romano Juvenal, nos recuerda en el siglo XXI que la mente es un templo sagrado que construimos a través del cuidado de nuestro cuerpo, consumiendo alimentos frescos y naturales junto al deporte. Y una industria como es la turística y más en particular la hotelera, que atiende a millares de personas cada año, en cada rincón del mundo, ha de potenciar y promover a través de sus prácticas y servicios la importancia de la salud mental, porque nos preguntaríamos: ¿de qué sirven las vacaciones, si en nuestras mentes siguen vagando los problemas que queremos evadir por un corto período de tiempo, cuando después regresarán y no nos permitirán lidiar de una mejor forma con los retos del día a día?

El placer de la vida es tan primordial para todos nosotros, tanto que buscamos constantemente la manera de buscar aquello que nos ayude a experimentar sensaciones de felicidad absoluta, donde envueltos en un estado de flow, conectemos con ese profundo bienestar y paz mental que anhelamos. En los tiempos que corren, la humanidad ha mostrado que la unidad puede vencer los baches más difíciles a los que nos enfrentamos, pero siempre quedan secuelas, secuelas mentales, que muchos de nosotros no sabemos cómo tratar y necesitamos de un profesional que nos eche un cable para reconectarnos de nuevo a una vida digna de amar y rozar con cada uno de nuestros sentidos.

Los hoteles, cuyo objetivo principal es la satisfacción de sus huéspedes, y en general todas las actividades turísticas, podrían desarrollar actividades innovadoras donde se procure que el cliente pueda purificar su mente. Y es que, al fin y al cabo, si aprendemos que el disfrute de la vida se puede conseguir cuando mejor nos entendamos nosotros mismos, es decir, en el momento que logramos alcanzar una capacidad de razonamiento eficiente, es cuando realmente vamos a querer dar saltos hacia una vida con propósito, donde el desarrollo personal sea la fuente de motivación que nos inspire para luchar por avanzar con pasos más firmes cada uno de nuestros días.

Imaginémonos ponentes que lleguen de varias partes del mundo, cuyo dominio de la mente es desbordante como Tony Robins, Jay Shetty o escritores cuyo campo de conocimiento es la psicología, puedan acudir a nuestros hoteles en Canarias para ofrecer eventos espectaculares que no sólo dejen boquiabiertos, fascinados y con una experiencia conmovedora a los huéspedes, sino que también a través de sus sabias palabras puedan transformar la vida de cada uno con experiencias y momentos inolvidables. Además, en un destino donde el trato a las personas ha de ser de un nivel exquisito, podríamos incluir en los hoteles a profesionales de la psicología que estén a disposición de nuestros clientes durante su estancia, un servicio que aún no está en marcha, pero que podría ser un plus de una riqueza excepcional.

A todos nos gusta que nos escuchen, una capacidad que se aprecia cada día más y que nos llena de satisfacción porque nos sentimos comprendidos ya que podemos dar salida a temores, frustraciones y miedos, más aún en estos tiempos de tanta incertidumbre que vivimos y donde la emergencia de productos turísticos como el mindful tourism dentro del turismo de salud y bienestar expresan un estado de necesidad de las personas. Cambiando tus pensamientos, percibirás la realidad de una manera distinta, y una ayuda útil para ello son dichos profesionales. Por tanto, innovar se convierta en la diana donde el dardo tiene como principal objetivo la salud mental de las personas, llevando al sector hotelero de Canarias, y al turístico en su conjunto, a jugar un papel de gran ímpetu, posicionándose en el mercado con una estrategia diferenciadora del turismo que viene, tan necesario en la referencia de salud.

* Noelia María Alemán Marrero es alumna del Grado de Turismo de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna.