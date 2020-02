Anselmo Pestana se despide del Cabildo y este miércoles se pone al frente de la Delegación del Gobierno de España en Canarias

Anselmo Pestana Padrón se ha despedido este martes del Cabildo de La Palma y este miércoles se pone al frente de la Delegación del Gobierno de España en Canarias. El hasta ahora vicepresidente de la institución insular y consejero de Infraestructuras, ha hecho un balance de su gestión durante su etapa de ocho años en la primera Corporación de la Isla. En el acto ha estado arropado por sus compañeros del grupo Socialista. También se ha fundido en un abrazo con el presidente del Cabildo, Mariano H. Zapata (PP), con quien, tras una moción de censura contra CC presentada el pasado mes de julio de 2019, ha participado en el Gobierno insular.

Pestana, secretario general del PSOE de La Palma, ha señalado que, tras su marcha, la Ejecutiva insular del partido decidirá en una reunión extraordinaria que celebrará esta jornada, la reorganización del grupo Socialista en el Cabildo y, asimismo, las personas que lo relevarán al frente de las responsabilidades que deja en la institución insular: vicepresidente y consejero de Infraestructuras. Todo apunta a que, en este sentido, José Adrián Hernández, actual consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, será quien se ponga al frente del PSOE en el Cabildo y, al efecto, asuma el cargo de portavoz y la Vicepresidencia.

Anselmo Pestana, este martes, durante su despedida del Cabildo de La Palma. Imagen captada de Tv La Palma.

Anselmo Pestana, una vez nombrado nuevo delegado del Gobierno de España en Canarias por el Consejo de Ministros celebrado este martes, dijo que se incorpora este miércoles al citado puesto. Ha señalado que, asimismo, como tal, participará este jueves en Las Palmas de Gran Canaria, junto al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una cumbre sobre inmigración.

Pestana señaló que en política se viven momentos buenos y otros menos buenos. Entre estos últimos recordó "el calvario" que supuso el expediente de expulsión del PSOE abierto por la Dirección Federal del partido por la moción de censura planteada en 2013 con el PP contra CC que lo llevó, por primera vez, a la Presidencia del Cabildo, puesto que también desempeñó en el mandato 2015-2019 en base, en esa legislatura, a un pacto con CC.

"Comienzo, porque es lo más importante hoy, dando las gracias por este tiempo vivido en el Cabildo Insular de La Palma, en el que pese a las dificultades por las que atravesamos, que no han sido menores, hemos tratado en todo momento de servir a la población de la Isla para mejorar su calidad de vida y construir una sociedad más justa, igualitaria y de oportunidades", aseguró y agradeció "la confianza de miles de personas de La Palma en el proyecto político del PSOE en el Cabildo, que he tenido el honor de liderar en tres elecciones consecutivas". “A mis compañeras y compañeros del Grupo Socialista del Cabildo, que a lo largo de estos años me han acompañado para hacer real nuestro proyecto de progreso para La Palma. Su lealtad, esfuerzo y talento puesto al servicio de nuestra isla, a pesar de las dificultades y la falta de comprensión, en ocasiones, ha sido todo un estímulo y un ejemplo en este camino”, añadió.

“Agradezco también a todas las consejeras y consejeros de los distintos grupos políticos que conforman la Corporación Insular, que desde las distintas opciones y sensibilidades políticas y dentro del espíritu democrático que siempre ha distinguido a esta casa, tanto en el Gobierno como en la oposición, han contribuido con su trabajo a mejorar la isla de La Palma". "Al personal del Cabildo Insular de La Palma, cuyo compromiso como servidores públicos en la defensa de los intereses de la isla es ejemplar. Agradecer su profesionalidad, colaboración y desvelo, muchas veces sacando incluso tiempo de su descanso, por sacar adelante los proyectos", subrayó.

Pestana también agradeció "a mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, que haya confiado en mí para esta responsabilidad. Quienes me conocen, saben que soy un firme defensor de la figura de los cabildos insulares por su papel central en la organización territorial de Canarias, y haber podido desempeñar labores de gobierno en esta institución ha sido todo un honor que nunca olvidaré". Expresó igualmente su gratitud "por la confianza que han depositado en mí tanto el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Es una gran responsabilidad y un honor trabajar de forma coordinada con sendos ejecutivos de progreso, liderados por el PSOE". " Y, desde luego, a mi familia, a quien agradezco la enorme comprensión y respaldo que ha tenido durante todo este tiempo conmigo. Sin su apoyo este camino no habría sido posible", afirmó.

"Hoy cierro un capítulo de mi carrera política para comenzar otro nuevo, pero, créanme, lo hago sin pasar página. Y digo que no paso página porque a esta nueva responsabilidad llego con los mismos principios y metas que un día me llevaron a entrar en política: la vocación de servicio público y la voluntad de contribuir a construir una sociedad más justa y solidaria, y todo ello desde una forma de entender el ejercicio de lo público desde el diálogo, el consenso y el sentido común. Una forma de entender la política, desde el respeto al otro, la negociación y el sosiego, que no siempre ha sido entendido así por otros, en un tiempo marcado lamentablemente por el ruido, la crispación y la intolerancia, que no compartiré nunca. Y no paso página tampoco, porque La Palma, la defensa de sus intereses, seguirá estando presente en esta nueva etapa que ahora inicio en política", resaltó.

"Siguiendo estos principios, desde el Cabildo Insular, hemos dado la batalla para convertir a La Palma en la isla que soñamos juntos. La tarea no ha sido fácil, por el camino nos hemos tropezado con grandes dificultades. Nos hemos equivocado y también, en ciertas ocasiones, no hemos encontrado el apoyo de otras instituciones. Pero nunca bajamos la guardia ni dejamos de pelear por defender los intereses de la isla", recalcó Pestana, quien indicó que "no voy a hacer un recorrido exhaustivo por las políticas que desde 2011 hemos impulsado desde el Gobierno Insular, pero sí quiero señalar algunas líneas estratégicas que han marcado nuestra actuación a lo largo de cerca de una década y que han contribuido al desarrollo de nuestra isla". En este sentido, recordó "la apuesta por el desarrollo turístico, mejorando la conectividad, dotando a la isla de espacios de interés para los visitantes con una red de centros de interés turístico y creando las condiciones de posibilidad para la llegada de inversión privada ha sido una constante y un empeño para contribuir a diversificar nuestra economía y generar empleo. Hemos dado pasos decisivos en este sentido, apostando por un sector que hasta ese momento no había alcanzado el protagonismo y la atención necesaria para su despegue. Gracias a estas políticas que hemos implementado desde el Cabildo, La Palma ha mejorado considerablemente el número de turistas que recibe".

En segundo lugar, Pestana aludió a "la lucha contra la exclusión social y la pobreza, la promoción de la igualdad y la atención a las personas dependientes, así como a nuestros mayores, ha sido también una prioridad absoluta en el Gobierno del Cabildo Insular. Las políticas sociales han contribuido a generar una sociedad más justa y también a poner en marcha nuevas y ambiciosas infraestructuras. Hemos puesto en marcha la primera red de centros sociosanitarios de La Palma, además de hacer una apuesta económica importante a través del II Plan de Infraestructuras Sociosanitaria, siendo la tercera isla con mayor inversión, que permitirá la realización de obras tan trascendentales como el nuevo Hospital de Dolores".

En materia de infraestructuras, apuntó, "hemos hecho a lo largo de estos años una apuesta decisiva por mejorar, con fondos propios, la red insular de carreteras. Dotar de mejores comunicaciones y más seguras ha sido un empeño constante de este Gobierno. También hemos apostado por colaborar hombro con hombro con los 14 ayuntamientos de La Palma para mejorar las infraestructuras municipales, a través de un plan que se puso en marcha en los tiempos peores de la crisis económica. En este apartado quiero también referirme al Fdcan, un programa de inversiones que está siendo capital en materia de infraestructuras públicas, y que hemos sacado adelante a pesar de los intentos de boicot que sufrimos en el anterior mandato".

"Hemos dado la batalla también contra el paro y aunque las cifras de desempleo se han reducido notablemente (3.000 personas menos que cuando asumimos el Gobierno) no podemos estar satisfechos, porque todavía hay muchas palmeras y palmeros que no encuentran un puesto de trabajo. El turismo, sin duda, ha sido uno de los frentes en los que hemos trabajado para corregir esta situación. Pero también hemos hecho una importante apuesta por las nuevas tecnologías y nuestro Observatorio del Roque de Los Muchachos, cuyo desarrollo es también fuente de generación de economía y, por tanto, de empleo de calidad", manifestó en su intervención.

"Ahora también lideramos uno de los retos más decisivo que afronta la humanidad: el combate contra el cambio climático. Nuestro medio ambiente es nuestro gran baluarte y sin la conservación de la naturaleza, nada de lo que hemos venido hablando tiene sentido", expuso.

"Han sido casi nueve años intensos, en los que hemos vivido momentos de grandes dificultades pero también de enormes alegrías. Hemos trabajado por hacer un isla mejor y lo hemos conseguido, a pesar de nuestros errores y las dificultades que hemos padecido. Tenemos, además, un buen equipo, el mejor para continuar con esta tarea, dentro un pacto de gobierno que está trabajando muy bien y con plena lealtad. Un grupo de personas que va a seguir trabajando con el mismo empeño, dedicación y talento que lo han hecho hasta ahora para que la isla siga avanzando. Y desde mi nueva responsabilidad seguiré también cooperando en favor del progreso de la isla de La Palma", concluyó.