NNGG exige la convocatoria del Consejo de Estudiantes de Estudios Superiores de Canarias

El presidente de Nuevas Generaciones Canarias (NNGG), Alejandro Sánchez, ha pedido a la consejera de Educación del Gobierno autonómico, María José Guerra, que convoque al Consejo de Estudiantes de Educación Superior de Canarias de forma telemática, con el objetivo de trabajar de manera normalizada al igual que están haciendo otras administraciones, y puedan hacerle llegar los problemas a los que se están enfrentando los estudiantes del Archipiélago, tras las medidas que se han adoptado para la docencia virtual.

Desde NNGG Canarias recuerdan, tanto al Ejecutivo como a la consejera, que muchos de los estudiantes son de islas no capitalinas y en sus municipios no cuentan con internet, “por lo que tanto avanzar en las materias como examinarse supone todo un reto, dada las circunstancias en las que nos encontramos”.

También solicitan al Ejecutivo autonómico un mayor compromiso porque “la brecha digital no puede truncar el futuro de los jóvenes de las islas no capitalinas”. Además, el líder de NNGG de Canarias señala que su organización también se ha hecho eco de que, en algunos casos, no se está impartiendo la docencia virtual “porque el profesorado no está preparado para impartir este tipo de docencia”.

Alejandro Sánchez también ha mantenido contacto con el presidente de la organización Libertad Estudiantil, Brian Trujillo, para conocer de primera mano la problemática relacionada con la docencia y evaluación online que ha adoptado la Universidad de La Laguna durante estos últimos días.

Por su parte, Trujillo ha trasladado su “preocupación” por la libertad que se ha dado a los departamentos para modificar las guías docentes, sin tener que pasar por las comisiones de calidad pertinentes, pudiéndose producir recortes en cuanto a la calidad de la docencia e incertidumbre sobre el método de evaluación y su ponderación.

Por último, desde Nuevas Generaciones señalan que su intención en estos momentos es aportar y poner sobre la mesa posibles soluciones conjuntas en materia de Educación, “desde la lealtad y responsabilidad con los jóvenes del Archipiélago”, sostiene Sánchez.