El PSOE de La Palma valora la “apuesta decidida” del Gobierno canario en el Presupuesto para reducir el sobrecoste en las islas no capitalinas

Los diputados del Grupo Parlamentario Socialista por La Palma, Matilde Fleitas, Jorge González y Manuel Abrante, han valorado que los Presupuestos para 2020 de la Comunidad Autónoma de Canarias reflejen “con partidas económicas concretas y hechos” su apuesta decidida por paliar el sobrecoste que padecen la islas capitalinas, como ayudas a la inversión de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes); programas de apoyo para la internacionalización de empresas canarias localizadas en islas no capitalinas, o las ayudas para reducir el precio de los combustibles”, indican una nota de prensa.

En este sentido, los diputados socialistas destacan la inversión de 1,5 millones de euros para bonificar el coste del transporte del combustible desde Tenerife o Gran Canaria hacia las islas no capitalinas, como el caso de La Palma, con el objetivo de acabar con el sobrecoste que tienen que soportar los ciudadanos de estas islas, que pagan entre un 15% y un 30% más cara la gasolina o el gasoil, y tratar de rebajar una parte del precio final que paga el consumidor.

Los diputados por La Palma resaltan que “desde este Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, se está apostando con hechos por la cohesión social y económica de toda Canarias, a través de medidas y políticas públicas para intentar compensar los sobrecostes a los que se enfrentan las empresas y ciudadanos de islas como La Palma”.

En concreto, destacan distintas medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico dirigidas a incentivar la actividad empresarial en las islas no capitalinas, que incluyen, por ejemplo, incentivos regionales con un volumen mínimo de inversión en dichas islas, así como ayudas a las pymes y el programa Canarias Aporta Islas No Capitalinas, que apoya la internacionalización de las empresas canarias localizadas en islas no capitalinas.

Resaltan asimismo otras medidas concretas impulsadas por el Gobierno canario como las medidas compensatorias contempladas en el Régimen Económico y Fiscal (REF); la reducción de los requisitos para la instalación de empresas en estas islas no capitalinas en materia de inversión mínima y creación de puestos de trabajo, además de estudios sobre los sobrecostes de los combustibles en Canarias con especial incidencia en la doble insularidad, y estudios sobre los precios de la cesta de la compra.