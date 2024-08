Cabrera (PP): “Es desastrosa la gestión del Consejo Insular de Aguas”

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, a través del consejero Carlos Cabrera, ha calificado como “desastrosa” la gestión del actual equipo de Gobierno frente al Consejo Insular de Aguas. “La inacción durante los meses de invierno por parte de la administración del Consejo ha provocado que ahora se busquen culpables fuera de la Institución”, informa en nota de prensa.

El consejero popular hace referencia a “un escrito que el Consejo Insular de Aguas ha trasladado a las diferentes comunidades de aguas que se ven beneficiadas por el canal LP-1, en el que comunicaban que los caudales transportados por dicha infraestructura se verían afectados por la retracción de un 20% de agua debido, supuestamente, a las mermas y consumos no registrados en el sistema y que, además, avisaba que esta circunstancia permanecerá vigente hasta finales de septiembre o fechas posteriores de no corregirse la situación”.

Cabrera, afirma que “se está trasladando el problema a quién deposita el agua, debemos recordar que el Consejo Insular de Aguas es un transportista y debe velar porque ésta llegue a su destino y que este movimiento se realice en las mejores condiciones. No puede justificar la insuficiencia en el traslado a los consumos no registrados, es decir, a las conexiones ilegales. Es inaudito que asuman que esto esté pasando en lugar de frenar la situación. No puede trasladar las tareas de vigilancia a las comunidades, para eso hay personal contratado por parte de la Institución”.

“Al final quienes se perjudican son los agricultores que observan como junto a la gravísima inoperancia en la búsqueda y puesta en funcionamiento de nuevas alternativas para llevar agua al sistema, a la disminución de agua de galerías y pozos porque la sequía está haciendo daño, se une ahora la claudicación de una entidad pública ante intervenciones ilegales en los transportes, siendo los agricultores los que pagan siendo la responsabilidad de la administración”, dice.

Además, añade “pese a las cuantiosas mejoras que se realizaron en la pasada legislatura, vemos que en este último año ha ganado la pasividad en cuanto a la mejora de las infraestructuras hidráulicas. Solo se han continuado con trabajos que ya estaban iniciados por la anterior gestión de la entidad. No vemos nuevos proyectos, no vemos nuevos avances, y sobre todo, no vemos que el caudal de agua aumente, al contrario, se realiza una retracción histórica. No se está aportando más agua al sistema”.

Cabrera continua y acrecienta su argumento afirmando que “a pesar de que en octubre recordábamos al Consejero del área y al Gerente del Consejo Insular de Aguas que debía ser una prioridad incrementar la aportación de agua al sistema hidráulico de nuestra Isla, debiéndose haber buscado una solución que no implicara que ahora, en verano, las comunidades de aguas y sus benefactores sufran las mermas de un sistema que, deberían saberlo, en origen sufre una disminución evidente de caudales por lo que la puesta en marcha de alternativas, que no eran otras que poner más agua con nuevas infraestructuras, era más que evidente”.