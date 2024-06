Diana Lorenzo reivindica que en reto demográfico “Canarias debe ser una”

La diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista (CCa), Diana Lorenzo, ha comparecido en el Pleno del Parlamento en materia de reto demográfico para recordar que “el actual Gobierno de Canarias ya trabaja en atajar las dos velocidades que presenta Canarias”, informa en nota de prensa.

Según Lorenzo, 2esta tierra debe alcanzar unos parámetros similares de crecimiento en todo el archipiélago, Canarias debe ser una“. Asimismo, recordó que ”el reto demográfico no consiste sólo en hablar de superpoblación, es también despoblación y de estos sabemos bastante en las islas verdes, en algunas zonas del norte de Tenerife o en las zonas interiores del resto de islas“.

“Nos quedamos sin gente, la que queda presenta un alto índice de envejecimiento, nos quedamos sin jóvenes, sin profesionales que quieran apostar por desarrollarse en estos lugares, nuestros accesos son insuficientes y de estado cuestionable, nuestras telecomunicaciones escasas, al igual que la oferta educativa, nuestro tejido empresarial es muy débil, pero claro, quiénes serán los y las valientes que se atrevan a invertir en cualquiera de estos territorios cuando las posibilidades de éxito son bastante reducidas”, lamentó la diputada de Coalición Canaria.

En este sentido, la diputada palmera afirmó que se debe trabajar para aumentar nuestra competitividad y, por ende, nuestra productividad como ya se ha puesto encima de la mesa por este ejecutivo. Y afirmó que gran parte de la la solución “pasa por un plan fiscal adaptado a cada realidad insular” y puso como ejemplo la bonificación del 60% del IRPF de La Palma. “Consideramos que un grave problema es que se nos haya medido a todos con la misma vara de medir, cuando no todos somos iguales”, aseguró Lorenzo.

En su opinión, “se debe de partir de las particularidades de cada una de nuestras islas y dentro de ellas, de las singularidades que presenta cada municipio o comarca, algo que ha tenido para bien este gobierno y que ha demostrado al convocar esa conferencia de Presidentes de Cabildos Insulares por primera vez”.

Lorenzo también se refirió al encuentro con la Red de Municipios de menos 10.000 habitantes de Canarias, “más de la mitad de todos los que componen esta comunidad”.

Para la diputada palmera “es fundamental que a la población canaria se le dé la oportunidad de elegir cómo quiere vivir ”y no vernos obligados a hacerlo de una determinada manera porque no hay más opción, llevándonos, incluso, a no saber quiénes somos, a perder nuestra identidad“.

“Todos los canarios y las canarias, debemos de partir de igualdad de oportunidades, independientemente de la isla o del municipio en el que hayamos nacido”, concluyó Lorenzo.