Hernández Labrador: “Ahora más que nunca debemos centrar nuestros esfuerzos en que no se pierda esta generación”

La diputada del PP por La Palma y portavoz de la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Lorena Hernández Labrador, ha mostrado su preocupación “ante el caos que parece seguir implantado en la Consejería de Educación”, indica el PP en una nota de prensa. Hernández Labrador sostiene que en “estos momentos más que nunca el Gobierno de Canarias debe tener una hoja de ruta concreta y programada, porque vivimos un momento de incertidumbre de cómo va a ser la vuelta a las aulas con unas cifras de contagios que crecen cada vez más en nuestro país, y en nuestro Archipiélago”.

Hernández Labrador ha explicado que esta preocupación se extiende a toda la comunidad educativa, docentes, padres, madres y al alumnado, “que sin duda es el gran perjudicado de esta pandemia, aunque parece no importarle ni al Gobierno regional, y mucho menos al Gobierno de España”. La diputada del PP ha señalado que “aunque el Gobierno de Canarias dice contar con un plan A, B y C para la vuelta al cole, debemos conocer al detalle sus característica, así como las decisiones que se van a tomar ante un posible foco de contagio”.

También ha preguntado por “el control que se va a hacer ante el absentismo en las aulas por parte de aquellas familias que se están planteando no llevar a sus hijos al colegio, y ante un posible crecimiento de abandono escolar temprano, una situación que no podemos ni debemos dejar que siga aumentado en Canarias”, a lo que añade que “ahora más que nunca debemos centrar nuestros esfuerzos en que no se pierda esta generación”.

En relación a las universidades, la diputada ha señalado que “nos encontramos ante un ministro ausente, mientras los estudiantes de las islas no capitalinas deben decidir si alquilar un piso o no, o si van a tener que ir a clase presencial o se tendrán que quedar en casa. En definitiva, una vez más nos encontramos ante una situación caótica”. Hernández Labrador ha apuntado que “es nuestra responsabilidad que el próximo 15 de septiembre la vuelta a las aulas sea segura, y se empiece el curso escolar con todas las garantías de seguridad”. Por todo ello, ha pedido que “se hagan PCR a toda la comunidad educativa, la posibilidad de que también puedan ayudar a través de la aplicación de rastreo”, y ha defendido la figura de los enfermeros escolares, “un papel vital para la gestión de esta pandemia”.

Por último, la diputada "no ha dudado" en desear suerte a la consejera, “porque su suerte será la de toda la comunidad educativa”.