La diputada del PP por La Palma y portavoz de la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Lorena Hernández Labrador, “teme que el inicio del curso 2020/2021 esté marcado por la improvisación”. Hernández Labrador ha mostrado su “decepción después de que la consejera no haya contado con toda la comunidad educativa para la elaboración del Protocolo para el inicio del curso 2020/2021, una comunidad que lleva esperando la llamada de la Consejera desde que fue elegida”, señala en una nota de prensa. Hernández Labrador afirma que, “todavía” este miércoles, “no se había reunido con las seis mesas ya que faltaba aún la parte social, y tampoco se ha tenido en cuenta la opinión de los sindicatos, ni de los partidos de la oposición, por lo que parece que la palabra consenso no está en su hoja de ruta”. Además, la diputada señala que “algunas AMPAS de Tenerife ya han mostrado su preocupación, “porque quieren que sus hijos regresen a las aulas con todas las garantías de seguridad, y parece que la vuelta al nuevo curso va a ser caótica como el final del curso 2019/2020”, señala la diputada. Señala que “el protocolo para el inicio del nuevo curso no ha contado con la opinión de todos los agentes educativos, y que aún no existe un Plan Digital ni para los alumnos ni profesores”.

Hernández Labrador también “ha puesto sobre la mesa”, se apunta en la nota, “las palabras de la consejera” que hacían referencia a la habilitación de espacios, “algo que nos asombra cuando estamos en los últimos días de julio, y aún no se ha movido ni una sola piedra”, apunta. También alerta de que “seguimos sin solucionar los problemas con los que nos encontrábamos antes y durante la pandemia”, y señala que “no existe un Plan Digital, ni una formación adecuada para los profesores, ni un plan de conciliación para las familias, es decir, seguimos sin poner solución a los problemas”.

Otro de los temas que ha abordado “es que los ayuntamientos de las islas, después de sufrir y seguir sufriendo la consecuencias de la pandemia, van a pasarlo muy mal para poder hacerse responsables de todo el tema de los servicios de limpieza de los colegios públicos, pero una vez más le demostrará al Gobierno de Canarias que están para remar a favor, y no para poner palos en las ruedas”, indica.

Por último, la diputada palmera señala que “el papelón de este curso se ha podido salvar gracias a la gran labor que han hecho tanto la comunidad educativa como los padres” y, añade, “no podemos volver a dejarlos a los pies de los caballos porque está en juego el futuro de nuestros jóvenes, está en juego el futuro de Canarias”.