El Estado movilizó en La Palma 1.040 millones para la reconstrucción tras el volcán y está “al corriente de sus pagos”

Una semana después de que la DANA haya devastado la Comunitat Valenciana y haya afectado también a otras provincias de Castilla La Mancha y Catalunya, el Gobierno central ya ha aprobado un decreto ley de acción inmediata para desbloquear ayudas directas a la población por valor de 10.600 millones de euros. Estas ayudas no están ligadas a la aprobación de los Presupuestos Generales, sino que, como ha explicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comenzarán a darse incluso este mes. Sin embargo, el PP ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utiliza las necesidades de las víctimas para “garantizarse los Presupuestos”. Y no es la única imprecisión del PP en estos días: líderes del partido han afirmado al hablar de las ayudas a València que las de La Palma aún no han llegado a los afectados por el volcán. Esteban González Pons, vicesecretario general del PP, afirmó: “Espero que, siendo urgente, llegue la ayuda porque tenemos la experiencia de La Palma, donde las ayudas no están llegando. De 400 millones prometidos para vivienda, solo han llegado 100”. Horas después, Cuca Gamarra, secretaria genreal del PP, pedía “más agilidad que en la Palma donde están esperando las ayudas a la vivienda”. Estos son los datos de las ayudas a La Palma hasta este mes de noviembre.

La erupción del volcán Tajogaite en septiembre de 2021, la más larga y dañina de las registradas en La Palma, obligó a movilizar un volumen de recursos públicos y “con una rapidez sin precedentes en la historia de los dasastres naturales en España”, según se expuso durante la emergencia. El Estado ha destinado a la Isla, hasta la fecha, una cifra global de 1.040 millones de euros y está “al corriente de sus pagos”, afirman fuentes oficiales consultadas por este periódico. “Solo restan por transferir 100 millones de los Presupuestos Generales del Estado, pero aún estamos en plazo porque la fecha límite para su abono es el 31 de diciembre de este año”, han subrayado.

Las ayudas que han llegado del Gobierno central han beneficiado a unas 33.000 familias, empresas y agricultores de La Palma.

El Consorcio de Seguros ha abonado ya el 99% de las ayudas, lo que supone 238 millones, y el 1% restante corresponde a propietarios que han presentado recursos por disparidad de criterio con la valoración de su propiedad.

En el caso de las primeras viviendas, las fuentes aludidas han afirmado que “todos los afectados han cobrado ya el 100%, con ayudas que llegaban hasta un tope de 60.000 euros”. Además, añaden, el “Estado transfirió al Gobierno de Canarias en diciembre de 2023 una cuantía de 100 millones para el complemento de las primeras viviendas”.

La Palma también se ha visto beneficiada, por tercer año, con una bonificación del 60% en el IRPF que es de cobro inmediato y que supone un gasto de 70 millones anuales.

Por otro lado, los trabajadores acogidos a ERTE, que han disminuido considerablemente, están cobrando mensualmente su prestación.

Los autónomos que se vieron afectados por la erupción y tuvieron que cesar en su actividad también reciben mensualmente una ayuda, al igual que las empresas, aunque en este caso su abono es trimestral, como las ayudas para los alquileres, que en alguna ocasión “pueden sufrir ligeros retrasos de un mes”.

En cuanto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), los habitantes de La Palma estaban exentos de este gravamen hasta el pasado mes de junio, y desde entonces la medida solo beneficia a los residentes en los tres municipios del Valle de Aridane, los afectados directamente por la erupción.

Asimismo, el Estado ha concedido una moratoria para el pago de las hipotecas y se ha hecho cargo del 50% de las infraestructuras de la reconstrucción, que, según las fuentes aludidas, igualmente ha sido abonado.

La partida pendiente del Gobierno de España con La Palma es en estos momentos de 100 millones. “Estamos en plazo, porque expira el 31 de diciembre”, han insistido.

La cifra total de inversiones del Estado en La Palma, con 1.040 millones, se acerca a la valoración inicial de las pérdidas y daños por la erupción.

El volcán Tajogaite cubrió de lava 11,8 kilómetros cuadrados, el 1,69% de la superficie de la Isla, y obligó a evacuar a más de 7.000 personas, buena parte de ellas durante los 85 días que duró la erupción, lo que representa el 8,2% de la población de La Palma.

Este desastre natural dañó 1.676 edificaciones, entre las que se encuentran 1.345 viviendas, 180 cuartos de apero, 75 edificios industriales, 44 instalaciones de ocio y hostelería y 16 inmuebles de uso público.

La lava sepultó 73,8 kilómetros de carreteras y vías urbanas, un 65% de ellas ubicadas en el municipio de Los Llanos de Aridane.

En cuanto a los daños en la agricultura, 370 hectáreas de cultivo se vieron afectadas por las coladas, de ellas 228 de plátanos, 68 de viña y 27 de aguacate.