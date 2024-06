Perdomo: “El capricho y afán de protagonismo del presidente del Cabildo retrasa al menos un año la recuperación de la LP-2”

El portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo Insular de La Palma, Borja Perdomo, ha indicado en este lunes que “el capricho, afán de protagonismo y empecinamiento del presidente de la Corporación, Sergio Rodríguez, ha retrasado la recuperación del tramo de la carretera LP-2 que fue arrasada por el volcán al menos un año”, se apunta en una nota de prensa del PSOE.

Así lo ha señalado el dirigente socialista, añade, tras confirmar “el Gobierno de Canarias que está trabajando en el modificado del proyecto de la LP-2 para acometer estas obras, después de estar mareando la perdiz el presidente del Cabildo durante un año para que fuera la institución insular la que acometiera esta obra a través de un convenio, que es, como todos sabíamos desde el principio, inviable”.

“Se ha perdido un tiempo extremadamente valioso en la reconstrucción de las comunicaciones del Valle de Aridane y se ha condenado a los vecinos y vecinas de Las Manchas, Jedey y Fuencaliente a prolongar de forma innecesaria su sufrimiento a la hora de recuperar unas comunicaciones decentes, por un capricho del presidente del Cabildo”, subrayó Perdomo.

Borja Perdomo agregó que “si el Gobierno de Canarias y el Cabildo desde el minuto uno hubieran trabajado en la solución que propusimos, que no es otra que en la que ahora se encuentran, que es la de que se ejecutara a través de un modificado del proyecto, esta obra ya podría haber estado en marcha y, quizá, hasta concluida. Pero la realidad es que todavía están tramitando el proyecto de modificado, que no sabemos ni siquiera cuándo podrá estar lista esta tramitación”.

“Este culebrón de la LP-2, que ha tenido como actor principal al presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, y secundario al consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, es la muestra más evidente de cómo operan los gobierno de Coalición Canaria, que solo buscan la propaganda y el autobombo, frente a la gestión y la resolución de los problemas reales de la ciudadanía”, argumentó el portavoz socialista.

Destacó que “el actual presidente del Cabildo, además de una ristra de fechas que ha ido regando durante este último año sobre el inicio de estas obras, en su etapa de alcalde de El Paso, llegó a acusar injustamente al anterior Gobierno del Cabildo y Canarias que no querían recuperar la LP-2, pese a que sabía que no era cierto y era consciente de que si no se hacía en ese instante era porque la condiciones del terreno lo impedían”.

“Ahora”, indicó, “que sí se podía, ha condenado a los vecinos de Las Manchas, Jedey y Fuencaliente a carecer de esta vía por más de un año por su empeño en hacer algo que sabía que era inviable. Quien decía que en 15 días abriría esta vía, ya va para 365 días al frente del Cabildo sin meter una sola pala en la LP-2”.

Señaló que “en el último intento de justificar su inoperancia desde el Cabildo, ha tratado de meter por medio al Gobierno de España, cuando el consejero del Gobierno de Canarias dejó claro en el Parlamento lo que le ha trasladado el Ministerio para afrontar esta obra”.

Borja Perdomo lamentó que “CC, desde que ha tomado el poder, se ha olvidado de las personas afectadas por la erupción volcánica y ha encallado la reconstrucción”. “No solo -prosiguió- con este espectáculo bochornoso que han ofrecido con la recuperación de la carretera LP-2, sino con la aprobación de los decretos de reconstrucción, la nefasta gestión del reparto de las ayudas por pérdida de renta de los agricultores y la infinidad de promesas sistemáticamente incumplidas”.

El portavoz del Grupo Socialista recordó que “los anteriores gobiernos del Cabildo y Canarias hicieron posible la recuperación de las comunicaciones del Valle de Aridane, mediante la ejecución de tres carreteras nuevas y la recuperación de más de una decena de caminos municipales”. “Todo ello, entre un ruido ensordecedor y la constante crítica injustificada auspiciada por CC, que ha demostrado que su único interés no eran las personas afectadas por el volcán, sino recuperar a toda costa el poder político. Ahora, el actual Gobierno del Cabildo y de Canarias no ha sido capaz de recuperar un solo metro de vía”, concluyó.