El PP exige que la vivienda “sea una prioridad para CC” en el Cabildo de La Palma

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, a través de la Consejera y Portavoz, Nieves Hernández, ha mostrado su preocupación en una nota de prensa “ante la ineficacia de las medidas tomadas por el Gobierno Insular en materia de vivienda”. Hernández destaca que “el presidente insular señalaba, a principios de diciembre de 2023, que desde el Cabildo se iba a trabajar en un programa de recuperación de viviendas rurales, de cara a dar respuesta a los municipios donde el porcentaje de abandono y despoblamiento era elevado; la realidad es que han pasado más de 10 meses y ni siquiera se han aprobado las bases reguladoras para este asunto. Además, queremos recordar que también el Cabildo tiene sin ejecutar 24 millones de euros transferidos a finales del año pasado desde el Gobierno de Canarias, con el objetivo de paliar el problema habitacional del Valle de Aridane tras la erupción volcánica, y también ha anunciado la construcción de 35 viviendas en el municipio de El Paso”.

El PP recuerda que “las convocatorias que se pongan en marcha a partir de este mes ya no serán ejecutadas en lo que queda de año, y menos aún si no se han aprobado las bases, ya que por los tiempos administrativos no se alcanzará a tenerlas listas antes de diciembre. Con lo cual, podemos afirmar que Coalición Canaria en el Cabildo de La Palma no ha hecho absolutamente nada, durante el año 2024, para solventar la situación habitacional que está afectando tan gravemente a la situación socioeconómica de la Isla”.

Además, Hernández añade que “la realidad en materia de vivienda en la isla de La Palma es muy preocupante, por lo que le pedimos a Sergio Rodríguez que cuanto antes saque adelante esta iniciativa y otras, que permitan dar respuesta a todas aquellas familias que a día de hoy no encuentran vivienda de alquiler”, y agrega que “exigimos a CC que la vivienda sea una prioridad para este Gobierno, y que medidas como ésta sean cuanto antes una realidad para que La Palma pueda seguir avanzando en materia económica y social al conseguir fijar población en nuestra Isla”.