El PSOE dice que “la nula planificación en recursos humanos” afecta a la Ciudad Deportiva de Miraflores

El Grupo Socialista del Cabildo de La Palma ha denunciado en un comunicado que “la mala planificación en recursos humanos está propiciando problemas en la prestación de diversos servicios que presta la Corporación, como es el caso de Deportes, que no cuenta con el personal necesario para atender en las mejores condiciones las instalaciones deportivas de Miraflores”.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera socialista Susana Machín, quien indica que “se ha llegado a dar el caso, como ocurrió el pasado fin de semana, que no se pudieron abrir las puertas de las instalaciones por no contar con el personal necesario. No se están cubriendo ni las vacantes ni las vacaciones, y el personal está bastante saturado”, añade.

La consejera, que visitó las instalaciones acompañada por Borja Perdomo y Jordana Rodríguez, asegura que “constan formalmente quejas de usuarios por el cierre, además de que nos las han hecho llegar personalmente”. “Un centro, que abarca 52.000 metros cuadrados de superficie y que requiere más personal para el mantenimiento que requiere”. Asimismo, critica que “unas obras que se están ejecutando en la pista de tenis, que son necesarias, pero que deberían haberse retrasado más allá del verano, cuando más demanda existe”.

“Nos estamos encontrando, de forma sistemática, con una ausencia absoluta de planificación por parte del Gobierno de Coalición Canaria en el Cabildo, que está afectando a servicios de tanta importancia como los deportivos o los sociosanitarios, como hemos denunciado recientemente que ocurre tanto en el Hospital de Dolores como en la Residencia de Mayores de La Dehesa”, advierte la consejera.

Susana Machín lamenta que “el Gobierno que preside Sergio Rodríguez continúa anclado en la mera improvisación, en el mero reparto de fondos públicos y en el dispendio en la organización de eventos, en lugar de asumir la labor de fondo, riguroso, sin tanta foto, más oculto, que requiere de rigor y planificación, y sobre todo trabajo”.