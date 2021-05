Sergio Rodríguez reclama más recursos para que los ayuntamientos puedan hacer frente a una demanda de asistencia social que “no para de crecer”

Sergio Rodríguez, diputado por La Palma de Coalición Canaria (CC) en el Parlamento regional, ha reclamado al Gobierno de Canarias “más recursos económicos y humanos para que los ayuntamientos de las islas puedan hacer frente a una demanda de asistencia social que no ha parado de crecer desde la llegada de la pandemia”, se indica en una nota de prensa de CC. “El número de personas que reclaman protección social no para de aumentar y las partidas que asigna el Gobierno de Canarias no crecen al mismo nivel que la demanda”, advirtió ante el pleno del Parlamento.

Las partidas que la Consejería de Derechos Sociales destina a los ayuntamientos “no tienen correlación alguna con las necesidades que se derivan de la situación extraordinaria que nos ha dejado la pandemia”, explicó, “y, además, no vienen acompañadas de medidas que resuelvan los problemas que tienen las corporaciones locales en la gestión, generando un problema añadido de sobrecarga laboral, de ansiedad y de estrés en el personal”.

Rodríguez, como alcalde de El Paso, se apunta en la nota, reprochó a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que las resoluciones en firme de algunos de los programas que pone en marcha su Consejería no llegan hasta marzo o abril, “con lo que no podemos ponerlos en marcha hasta ese momento”, mientras que otras, como la partida para la pobreza, llegan en el segundo semestre de año para justificarla a 31 de octubre. “Ya podrán ustedes imaginar cómo hay que correr para poder gestionar y conseguir los objetivos que se buscan”, apuntó el diputado y alcalde de El Paso.

Esto, según recalcó Sergio Rodríguez, pone de manifiesto el desconocimiento “tan grande” que tiene la Consejería de Derechos Sociales sobre la realidad que viven las administraciones locales. “Uno asiste aquí muchas veces a discursos alegres que demuestran lo lejos que se está de la realidad social que vive Canarias, y eso sí que es preocupante”, recriminó. “Son ustedes propensos a ponerse medallas, sobre todo en el ámbito social, y lo hacen sin ponerse colorados”, añadió.

El diputado palmero alertó de que “la situación real actual pone de manifiesto que los ayuntamientos dan respuesta con fondos propios a los problemas que los ciudadanos y ciudadanas plantean y que para esa atención directa los servicios sociales municipales asumen cada vez más tareas que no les corresponden”.

“Es necesario conocer la realidad social con la que se enfrentan las administraciones locales para poder dar una respuesta efectiva a los problemas”, señaló. “Lo demás son discursos vacíos”, concluyó.