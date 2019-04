El colegio La Laguna de Los Llanos, ejemplo a nivel nacional en educación emocional

Canarias fue la primera comunidad que incluyó en el currículum, en 2014, la asignatura obligatoria Emocrea (Educación Emocional y para la Creatividad) en los colegios, y el CEIP La Laguna de Los Llanos de Aridane se ha convertido en ejemplo a nivel nacional. El periódico El País dedica un reportaje a este centro docente palmero en el que se destacan las mejoras en la convivencia que ha experimentado el colegio con la impartición de competencias emocionales. “Ha cambiado el clima del aula, ahora se lo piensan mucho antes de insultar a un compañero o juzgarle. Han perdido el miedo a decir que se sienten tristes, y buscan soluciones”, cuenta Mónica Viña, directora del CEIP La Laguna, a la periodista Ana Torres Menárguez.

“El sistema límbico, la parte del cerebro que se encarga de las emociones, tiene una respuesta automática. Con entrenamiento, se aprende a gestionarla, y cuanto más pequeño se es, más potencial de cambio”, señala a El País Antonio Rodríguez, profesor de Psicología de la Educación de la Universidad de La Laguna, que fue el que propuso la nueva asignatura en el currículum de Canarias.

“Los indicadores muestran una mejora de todas esas habilidades. En el colegio La Laguna, de Los Llanos, afirman que previene el bullying”, recoge Ana Torres Menárguez. “No podemos decir que son cosas de niños, tienen que ganar confianza en sí mismos para decir ‘no me gusta que me llames así’ o ‘no me gusta que me toques la cabeza de esa forma”, dice Mónica Viña, directora del centro. “Echando a los alumnos de clase no se soluciona nada, defiende, porque no sabrán por qué se han comportado así ni cómo frenarlo. La asignatura de educación emocional es la única en la que el alumnado puede estar en silencio y no intervenir si no se siente a gusto ese día”, se explica en el reportaje. “Ellos deciden”.