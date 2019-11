La Palma "es referente" en el desarrollo de la Estrategia Canaria de Promoción de la Salud

La directora general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, Concepción Gil Páez, ha presidido en la mañana de este viernes en el Museo Benahorita de Los Llanos de Aridane la apertura del III EncuentroIslas y Municipios Promotores de la Salud junto a la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, María Concepción Brito Nuñez; la consejera del Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud del Cabildo de La Palma, Nieves María Hernández Pérez; y la alcaldesa de Los Llanos de Aridane Noelia García Lea, se indica en una nota de prensa de la Consejería de Sanidad. Destaca que La Palma "se ha convertido en referente en el desarrollo de la Estrategia Canaria de Promoción de la Salud, potenciando los procesos participativos a través de sus activos socio-comunitarios insulares y municipales”.

“Por tercer año consecutivo celebramos el Encuentro Regional de Islas y Municipios Promotores de la Salud con la convicción de que la salud se forja en el ámbito local, el más cercano a las personas”, ha señalado la directora general de Salud Pública ante un auditorio de 204 inscritos, entre cargos políticos y técnicos municipales, insulares y del Gobierno regional.

“Cabildos y ayuntamientos, desde las distintas áreas y junto a sus recursos comunitarios, se encargan de promover en un coordinado contexto de trabajo intersectorial con Sanidad, Educación, Deportes y demás áreas de la administración regional y estatal, la salud de sus ciudadanos, esto es, la calidad de la vida de las personas”, ha recordado Gil Páez.

Islas y Municipios Promotores de la Salud, se explica en la nota, “es la herramienta para implementar en Canarias la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, buscando la coordinación e implicación de todos los niveles de gobierno: local, insular y regional”. A día de hoy, añade, hay 20 ayuntamientos y 2 cabildos adheridos ya a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del SNS (Sistema Nacional de Salud) y 10 ayuntamientos están en proceso de adhesión.

El encuentro Islas y Municipios Promotores de la Salud “es una de las principales acciones que se realizan cada año en Canarias dentro del marco de esta Estrategia Canaria de Promoción de la Salud”. Añade que “la programación y las temáticas del encuentro de este año obedecen a las propias características de la isla de La Palma y del municipio que lo acoge, Los Llanos de Aridane: filosofía y realidad de una isla que tiene como horizonte de salud su sostenibilidad y que aborda todos aquellos aspectos que pueden combinar estilos y modos de vida saludables, como la práctica de la actividad física y deportiva y un desarrollo urbanístico que respeta el medio ambiente.

Indica que “se han contemplado en el programa aspectos relacionados con la vulnerabilidad por razón de edad, con el fin de alcanzar el deseado envejecimiento saludable, con el convencimiento de que los determinantes sociales no son solo cruciales en el envejecimiento, sino en la patogenia de las enfermedades no transmisibles. No falta el elemento transversal de la equidad, esto es, el apartado dedicado a la población más frágil y vulnerable”.

Por la tarde se celebra la Feria de Activos de Salud, que en un estilo innovador y creativo y por primera vez en Canarias, se desarrolla de forma vivencial, para ayudar a reflexionar sobre los posibles recursos disponibles, tanto en los niveles políticos como profesionales y fundamentalmente, en la población.

Esta “es una novedosa forma de presentar lo que somos y tenemos en el Archipiélago y de forma muy particular en La Palma, que se ha convertido en referente en el desarrollo de la Estrategia Canaria de Promoción de la Salud y hacia la cual mira hasta el propio Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.