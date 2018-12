“Tenemos que acercar la cultura a las personas con discapacidad de La Palma”

Está convencido de que el arte es una potente herramienta de integración y de inclusión social. Keba Danso, realizador y gestor cultural, miembro de la Asociación Karmala Cultura, aboga por “acercar la cultura en La Palma a todo el mundo, tanto al que va en una silla de ruedas como al que padece una enfermedad mental; hay muchas barreras en este sentido y tenemos que eliminarlas, nadie se puede quedar fuera de una actividad por tener una diversidad funcional”, ha asegurado a La Palma Ahora.

Recuerda que "organizamos un festival social de fotografía en la calle con Emilio Barrionuevo en el que participaron más de 800 personas, pero solo una padecía una discapacidad, iba en silla de ruedas; no había nadie con una enfermedad mental, por ejemplo, o con otra diversidad funcional, y nos dimos cuenta de que había un problema”. “La gente piensa que no puede hacer muchas cosas cuando en realidad sí puede; por eso tenemos que acercar la cultura a los que no se han acercado a ella, un proyecto no puede ser social y no llegar a todo el mundo”, subraya Keba.

Después de la experiencia del festival social de fotografía en la calle, dice, “cambiamos de idea y decidimos acercarnos a la diversidad funcional a través de un proyecto que respaldó la Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo de La Palma”. “Hemos trabajado con personas que padecen una enfermedad mental o una discapacidad intelectual, y la experiencia ha sido muy enriquecedora, logramos acercarnos a donde habitualmente no llegamos”, resalta. “La cultura tiene que incluir a la colectividad al margen de sus diferentes capacidades y las instituciones deben facilitar esa inclusión”, afirma.

“Con la cultura podemos lograr una transformación social, y eso lo hemos conseguido con los proyectos de fotografía callejera de salud mental y del cáncer de mama, temáticas sociales consideradas tabú que crean prejuicios y que hay que erradicar”, señala.

Karmala Cultura es una asociación cultural formada por jóvenes creadores y profesionales que difunden y promueven la educación, el arte, el cine y la cultura en general con una visión intercultural.