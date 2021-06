Los autores del ataque a los tajinastes amenazan a la consejera de Medio Ambiente con pintadas

La consejera de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, María Rodríguez, en relación al corte de unas sesenta plantas tajinastes en la cumbre, ha manifestado en su perfil de Facebook que “digo NO la violencia, no a la violencia bajo ninguna de sus formas ni manifestaciones. La violencia no es el camino ni la solución”.

“El ataque que han sufrido los tajinastes rosados en las cumbres de nuestra isla, tan queridos por todos los palmeros, es injustificable. Es un ataque a una especie endémica y protegida que debe ser condenado y perseguido, tanto por las autoridades como por la sociedad”, subraya.

“Junto a ese ataque sin razón, también se ha realizado un ataque hacia mi persona en la misma zona, con pintadas amenazantes con el objetivo de hacernos desistir en nuestro empeño por recuperar y proteger el patrimonio ambiental de la isla. Nuestro patrimonio, el que estamos en la obligación ética y moral de proteger entre todos.

Este tipo de acciones violentas e injustificadas no nos van a amedrentar, seguiremos con el trabajo que viene realizando el personal de la Consejería de Medio Ambiente buscando un futuro mejor para la isla”, asegura.

“La acción de unos pocos, que utilizan formas violentas y equivocadas, no van a hacer que demos un paso atrás en nuestro objetivo, que no es otro que el de preservar el patrimonio de todos los palmeros”, afirma.

“Desde la Consejería de Medio Ambiente, tal y como ya informábamos este sábado, se ha abierto una investigación, a la vez que se han puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil para tratar de esclarecer lo sucedido. Si buscamos una sociedad sana, una sociedad justa donde todos tengamos cabida, no puedo quedarme callada. Por una sociedad sin miedo y con futuro”, concluye.