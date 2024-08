CCOO califica de “nefasta” la gestión en materia de personal del Cabildo

Comisiones Obreras (CCOO) califica en una nota de prensa de “nefasta” la gestión en materia de personal del Cabildo Insular de La Palma“.

“Desde CCOO queremos informar a la opinión pública con total transparencia de lo realmente ocurrido en la mal llamada negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Cabildo Insular, mas allá de titulares mal intencionados que intentan esconder la responsabilidad de los actores responsables que se sientan en la mesa general de negociación”, señala.

“Es cierto que las organizaciones sindicales hemos votado en contra de la propuesta realizada por el grupo de Gobierno, pero lo que se omite es que el documento más importante del año en lo concerniente al personal se pretenda llegar a un acuerdo en una sola mesa de negociación y sin tiempo suficiente para su estudio. Lo que a nuestro parecer no es sino imposición de su propuesta, sin que la parte sindical realice su función de contrastar necesidades y establecer prioridades donde creemos más apremiantes para las y los trabajadores de la Corporación”, señala.

“Por ello, lógicamente, en esa mesa de negociación hemos solicitado tiempo para reunirnos con los/as jefes/as de servicios que han realizado dichas propuestas y debatirlas, ya que esa ‘modificación puntual’ del señor consejero (Fernando González) aumenta en 87 puestos la RPT, la mayor propuesta de los últimos años y por eso requiere un estudio serio. Tras pedir ese tiempo, se acordó que nos volveríamos a reunir en septiembre, una vez trabajado ya por las organizaciones sindicales”, asegura.

“Esa modificación ‘puntual’, según el consejero de Recursos Humanos, para mejorar la atención y servicios a la ciudadanía, se olvida de la problemática de falta de personal de muchos centros del Cabildo como puntos limpios, retenes de Medio Ambiente, Matadero Insular, personal de limpieza, infraestructuras etc. Y además del personal que atiende a nuestros mayores que están en los centros de Hospital y Residencia (celadores, camareros/as limpiadores/as, personal de cocina, personal de lavandería, mantenimiento, auxiliares de enfermería, etc.)”, explica.

“Estos centros están olvidados por la modificación puntual, y no se puede amparar, como se nos dijo en la mesa de negociación, en que no existe ningún informe de los jefes de servicio ya que recientemente la consejera de Asuntos Sociales (Ángeles Fernández) públicamente ha mostrado su voluntad de mejorar la calidad asistencial de los centros por lo que inevitablemente debe llevar una mejora en las condiciones de trabajo de los/as sufridos/as trabajadores/as que a título de ejemplo de muchos/as compañeros/as han tenido que suspender sus vacaciones, muchos/as de ellos/as con pasajes, hoteles y demás pagados y perdidos por este motivo, y que muchos han hecho ya a día de hoy más de 200 horas de más por los doblajes que están haciendo, porque hay áreas en estos centros que han trabajado al 50% de sus servicios mínimos”, asegura.

“Esta organización sindical dijo en dicha reunión que es una responsabilidad de todos/as ya que, aunque, inexplicablemente, no estaban esos informes, todos y todas sabemos lo que está pasando y con el personal disponible es imposible atender a los residentes y pacientes como se merecen”, sostiene.

“Por otra parte en varios de los informes presentados se duplican puestos de las mismas categorías que ya existen en los servicios, los cuales están sin cubrir, y por eso también pedimos una mesa de trabajo objetiva en la cual se estudiaran las cargas de trabajo, no se trata de engordar una RPT porque sí, se trata dar respuestas reales a las necesidades”, añade.

“Sabemos y conocemos que el Gobierno Central está pensando, porque así lo ha dicho, que el próximo año quedara sin efecto la tasa de reposición y se podrán crear y cubrir puestos/plazas, pero esto no significa el aumento de puestos sin ton ni son, y lo que parece más grave que se traslade a la parte sindical el que tenga que poner coherencia en las peticiones realizadas. Algo de culpa tenemos, claro que sí, pero por haber dejado trabajar al nuevo grupo de Gobierno un tiempo más que prudencial, de eso si somos responsables”, subraya.

“Por último, parece no saber el señor consejero que nosotros no impedimos mejorar el trabajo de los servicios, ya que en temas relacionados a la RPT la ley lo ampara, su obligación es de negociarla, no de llegar a acuerdos, por lo tanto, ese poder de autoorganización lo tiene, por lo tanto, una vez negociado, ejecútela y no nos ponga como escudo si no quiere asumir su responsabilidad”, concluye.