El Consejo General del Notariado dedica un monográfico de 850 páginas al volcán de La Palma

El Consejo General del Notariado ha presentado un número monográfico de la Revista Atlántica del Derecho, la Historia y la Cultura que recoge -en 850 páginas- 200 trabajos científicos, jurídicos, históricos y tribunas de opinión sobre la erupción del volcán de La Palma, acompañados de fotografías de reconocidos autores.

Este monográfico, que comienza con unas líneas de felicitación de SS.MM. los Reyes, contiene las colaboraciones científicas, jurídicas, históricas y tribunas de opinión de, entre otras personalidades, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados; Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias; o Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; junto a consejeros, alcaldes, representantes del Cabildo, periodistas, profesores, juristas, científicos, historiadores y ciudadanos de a pie.

Dirigido por Alfonso Cavallé y coordinado por Luis Ortega Abraham, en el acto de presentación, que tuvo lugar en el Colegio Notarial de Madrid, tomaron parte Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; Héctor Izquierdo, representante del Alto Comisionado para la Reconstrucción de la Isla de La Palma; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado; Concepción Pilar Barrio del Olmo, vicedecana anfitriona; y Alfonso Cavallé, Francisco Cantos, José Alberto Marín (decanos de los Colegios Notariales de las Islas Canarias, Valencia y Cataluña, respectivamente).

También participaron algunos de los notarios que acudieron en su momento a prestar su ayuda a los damnificados por la erupción, cuya experiencia ha quedado recogida en este monográfico.

Sofía Puente aseguró que con esta revista se cierra “una actuación ejemplar y transformadora para el Notariado español”. “Su actuación en La Palma supuso una revolución para el colectivo. Demostraron ser capaces de hacer mucho más de lo que se tenía pensado. El ejercicio de la función notarial se sumó al ejercicio de la solidaridad. No me puedo sentir más orgullosa de dirigir un colectivo de gente tan extraordinaria; como extraordinario fue lo que pasó tras el volcán; esperemos que este legado no se pierda”, destacó.

Héctor Izquierdo resaltó el trabajo realizado tras la erupción: “Distintas instituciones y administraciones del Estado se han volcado en la reconstrucción transversal de la isla; entre todo ese entramado de actores destacan el Ministerio de Justicia y el Notariado. En el proceso de ordenación, que servirá para enfrentar tragedias futuras, se realizaron altruistamente más de 1.000 actas de notoriedad. Estoy muy orgulloso de que España tenga cuerpos de élite en la Administración, como los notarios, un modelo que está muy por encima de otros países”.

José Ángel Martínez Sanchiz puso en valor la implicación del Ministerio de Justicia en la agilidad de la “creación de tres notarías de carácter temporal, integradas por un voluntariado en el que participaron gratuitamente numerosos compañeros que atendieron a personas que lo habían perdido todo”. Asimismo, quiso agradecer la solidaridad y calidad humana de los isleños, así como a los alcaldes de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

José Alberto Marín puso de manifiesto que la revista “perpetuará la memoria y el paso de los notarios por la isla, tanto desde un punto de vista humano como en lo jurídico. Una obra magnífica para conservar el recuerdo de un auténtico infierno que sirvió para comprobar la utilidad de la Administración; para qué puede servir el Notariado, y el esfuerzo solidario de nuestros compañeros”.

Alfonso Cavallé agradeció la solidaridad de tantos con La Palma y de los que colaboraron para hacer realidad este monográfico, apuntando que es una obra muy notarial, “pues -al igual que los protocolos notariales- dejará memoria para el futuro de lo acaecido y vivido con el volcán”.

Por último, Francisco Cantos mostró su satisfacción porque los notarios desplazados a la Isla “nos dimos cuenta de que fuimos útiles y que conocíamos el Derecho, y pudimos aportar soluciones muy imaginativas”.