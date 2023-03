Cruz Roja ayuda a las personas mayores afectadas por el volcán a combatir la soledad y la brecha digital, informa la institución humanitaria en una nota de prensa. Un total de 57 personas mayores, detalla, en actividades dirigidas a mejorar su calidad de vida, fomentar una vida saludable y generar una red social de apoyo, evitando el aislamiento.

Indica que “uno de los colectivos que se ha visto más afectado a nivel social por la pasada erupción volcánica en la isla de La Palma ha sido el de las personas mayores. La brecha digital y la soledad que ya venían sufriendo anteriormente muchas de estas personas son factores que se han visto especialmente agravados en este último año”.

Por ello, añade, Cruz Roja decidió poner en marcha, en marzo del pasado año 2022, los proyectos ‘Comunícate con las personas mayores de La Palma’ y ‘Activos con las personas mayores de La Palma’, ambos englobados en el marco del proyecto ‘Red social para personas mayores’, dirigido a reducir el sentimiento de soledad y el aislamiento involuntario, a través del refuerzo y fortalecimiento de la red social de la persona mayor. El principal fin de este proyecto, explica, es mejorar la calidad de vida de las personas mayores con relaciones sociales y/o familiares deficitarios en su proceso de envejecimiento.

‘Comunícate con las personas mayores de La Palma’, proyecto financiado por Amazon, apunta, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de estas personas. Durante este año, se ha realizado la entrega e instalación de los dispositivos de voz Alexa, donados también por esta empresa, a un total de 57 usuarios y usuarias, ayudándoles a mejorar su red social y a reducir su aislamiento, además de favorecer la mejora de las capacidades cognitivas a través de actividades realizadas de manera virtual con esta herramienta interactiva.

Baudilio González, usuario participante en este proyecto, afirma que “estoy muy contento con mi Alexa, me contesta todo lo que le pido, desde los números de lotería, el fútbol, le pido música y la pone… me ha ayudado a no sentirme tan solo”.

Asimismo, ‘Activos con las personas mayores de La Palma’, se señala en la nota, es un proyecto financiado por Janssen y por Mutua Madrileña, que, bajo el mismo fin de evitar el aislamiento y la soledad de este colectivo, trata de fomentar una vida saludable, mediante la promoción de la actividad física y social, que mejore su estado de salud física y emocional. En este programa participan también un total de 57 personas mayores de 65 años que, desde el pasado mes de marzo, han ido realizando diferentes actividades y talleres, entre los que destacan los talleres de yoga y danza, que se han ido impartiendo de manera semanal todos los miércoles. Todas estas actividades han supuesto una mejora a nivel general de su estado físico, de su postura y flexibilidad, además de ayudarles a relajarse. Además, se han organizado varias excursiones, como una visita al astrofísico del Roque de Los Muchachos o al Museo de la Seda de El Paso, entre otros.

María del Pino Castellano del Pino, participante en el programa, considera que “las actividades me encantan porque hacemos dibujos, pintamos, hacemos gimnasia, croché, hacemos galletitas… la pasamos muy bien. Todo esto, me ha permitido relacionarme con mis vecinos, recuperando amistades y ganando otras nuevas”.