La Diputada del Común felicita a los nuevos adjuntos y destaca sus trayectorias profesionales y su “procedencia humanista”

La Diputada del Común, Lola Padrón aseguró este miércoles en La Palma, en la toma de posesión de las nuevas personas que representarán las adjuntías de la Diputación del Común, que “con este acto de toma de posesión, quiero subrayar la importancia del rol que hoy asumen. El adjunto y las adjuntas de la Diputada del Común no solo son guardianes de los derechos humanos, sociales y económicos, sino que también son la voz de aquellas personas que, en ocasiones, no son escuchadas. Su trabajo será vital para asegurar que cada individuo en nuestras islas tenga acceso a una vida digna y justa”. Padrón insistió en que el camino que les queda por delante no será sencillo, “los desafíos a los que nos enfrentamos son numerosos y variados”. Agradeció a todas las Instituciones y a las personas presentes por su apoyo constante. “Su colaboración es esencial para el éxito de nuestra labor y para el fortalecimiento de nuestra democracia”.

Entre los presentes el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, agradeció la invitación al acto y aseguró que “hoy se da plena continuidad institucional a la Diputación del Común y a las funciones que le son propias y agradezco que se haya tenido en cuenta al Defensor del Pueblo para compartir con ustedes este acto, ya que me fue imposible asistir a la toma de posesión de su titular. Lo decisivo es esta estabilidad institucional. Nuestras Instituciones son similares y el trabajo se desarrolla desde la lealtad y la cooperación cada cual según sus competencias. Creo firmemente en el poder de la buena voluntad. Nada la sustituye a la hora de buscar soluciones. El consenso y el acuerdo, la palabra compartida, la palabra dada son nuestras herramientas de trabajo. Así que hoy nos damos la palabra subrayamos una vez más un acuerdo, nuestro acuerdo: el de la lealtad y la cooperación institucional”. Gabilondo concluyó que “el himno de Canarias habla de las islas juntas como un mismo ser esta singularidad en la diversidad de un Archipiélago unido, hace que la insularidad sea una forma de trabajar propiciando permanentemente los vínculos”.

Los nuevos miembros con perfiles profesionales de marcada y destacada trayectoria en las islas, desde el mundo sanitario, la comunicación, la investigación y la jurisprudencia, son Antonio Alarcó como Primer Adjunto, María Aránzazu Tejera Adjunta Segunda, y Ana María León Adjunta Especial de Igualdad y Violencia de Género. A ellos les anunció además que “al asumir sus cargos, inician un camino también de grandes oportunidades para marcar una diferencia significativa en la vida de nuestra ciudadanía. Confiamos plenamente en su capacidad y compromiso para llevar a cabo esta importante tarea”. Padrón destacó la trayectoria profesional del adjunto y las dos adjuntas, pero sobre todo su “procedencia humanista, puesto que han elegido hacer cosas buenas por las personas”. La Diputada del Común recordó a quienes han pasado anteriormente por la Diputación, “porque su trabajo ha sido fundamental y esperamos seguir contando con su apoyo y experiencia de cara al futuro”.

Antonio Alarcó, Adjunto Primero, en su discurso agradeció al Parlamento y los grupos políticos su nombramiento, felicitó a Lola Padrón por ser la primera mujer en este cargo. Utilizó como ideas clave la necesidad de trabajar en complicidad con la Diputada del Común, “Me adelanto a decir que lo más importante es ser buena persona, creo en los demás y en la lealtad y comportamiento con los seres humanos. Pretendo hacer volcar lo que soy, lo aprendido de mis padres, colegio y familia, la universidad que llevo dentro, desde la evidencia científica para abordar los problemas y encauzar las problemáticas de forma activa”. Alarcó insistió en asumir el reto como equipo, responsabilidad y orgullo desde el “humanismo activo y la entrega a los demás sabiendo que los cargos no hacen a las personas, sino las personas a los cargos. Que ganar y perder es un matrimonio indisoluble, que no hay que saltarse ningún escalón, sino que, si es necesario bajar dos, y que el silencio no es rentable y no tiene que ver nada con la prudencia”.

La Adjunta Segunda, María Aránzazu Tejera, señaló que a pesar de que esta sea una nueva etapa en su vida, ya venía trabajando como jurista en la defensa de los derechos fundamentales “aunque esta labor ahora adquiere otro significado, podemos decir que de una mayor magnitud, porque esta institución sirve a la totalidad de la ciudadanía, sin restricción alguna, porque no hay que olvidar que muchas de las personas que acuden lo hacen como la última opción a la que recurrir cuando se revelan como ineficaces los demás medios de tutela con los que cuenta el Estado de Derecho”.

Por su parte, Ana María León, Adjunta Especial de Igualdad y Violencia de Género, quien también agradeció la responsabilidad que va a ejercer, recordó que la Adjuntía Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género es única en España, y se creó para en su función auxiliar, proteger y promover los derechos fundamentales y las libertades individuales de las mujeres frente a cualquier tipo de actuación “En nuestra sociedad, la igualdad entre hombres y mujeres no es sólo un derecho fundamental, sino también una necesidad imperante”, señaló, concluyendo que la colaboración y el diálogo “serán pilares fundamentales en nuestra estrategia para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Mediando entre la ciudadanía y las administraciones públicas”.

Retos esenciales

La Diputada del Común aseveró muy contundente que uno de los temas más críticos que deberán abordar es el fenómeno migratorio. Enumeró los otros retos a los que van a enfrentarse como el acceso equitativo a los servicios esenciales como la sanidad, la educación y la vivienda. “La sanidad debe ser accesible y de calidad para todas las personas, sin distinción. En educación, es vital asegurar que nuestros niños y niñas, y jóvenes reciban una formación inclusiva y equitativa, preparando a las futuras generaciones para enfrentar los retos del mañana. En cuanto a la vivienda, debemos trabajar para que todos los canarios tengan acceso a un hogar digno y seguro”, indicó. La protección del medio ambiente “es otra prioridad ineludible”, recordó, “Es imperativo implementar políticas sostenibles que combatan el cambio climático y promuevan el uso responsable de nuestros recursos naturales, sin dar ni un solo paso atrás”.

Lola Padrón, animó a los nuevos miembros “no duden en enfrentar los desafíos con valentía y determinación, sabiendo que cuentan con el respaldo y la confianza de esta institución, y de esta Diputada del Común”. En este sentido, reiteró el compromiso de la institución con la transparencia y la rendición de cuentas: “Cada decisión, cada acción que implementemos estará siempre guiada por el principio de servir al interés público, manteniendo una comunicación abierta y honesta con la ciudadanía”.

La Diputada del Común hizo además un repaso a lo que es la hoja de ruta que se ha marcado durante su paso por la Diputación del Común, la creación de una Escuela de Ciudadanía y Justicia Restaurativa. “Instrumentos de cercanía y una coordinación con las diputaciones del pueblo a nivel nacional y europeo, así como con la sudamericana, algo fundamental para nosotros”, concluyó

Por su parte, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez cerró al acto de toma de posesión y aseguró que “está fuera de toda duda la valía profesional de estos nuevos adjuntos”. La presidenta felicitó al nuevo equipo e hizo un balance de sus trayectorias curriculares. “En nombre del Parlamento esperamos que tengan un gran éxito y permitan construir una Canarias mejor”, concluyó.

Perfil de los nuevos adjuntos

Antonio Alarcó Hernández, médico y científico ha obtenido infinidad de logros científico-técnicos. Además de ser doctor en Medicina y Cirugía, es doctor en Ciencias de la Información y en Sociología. Jefe Clínico por oposición, Catedrático de Cirugía, Profesor Titular de la Facultad de Medicina de la ULL y con numerosos premios a sus espaldas. Es miembro de la Sección y Junta Directiva de la UEMS (Unión Europea de Médicos Especialistas). Gobernador para España del Colegio Internacional de Cirujanos. Presidente de la Asociación Canaria de Educación Médica. Presidente Electo del Colegio Internacional de Cirujanos (Sección Española). Presidente Honorífico de la Sociedad Canaria de Cirugía y ha publicado en revistas internacionales de reconocido prestigio. Actualmente es Gobernador para España del Colegio Internacional de Cirujanos.

María Aránzazu Tejera Cabrera es jurista, natural de Lanzarote, con más de veinticinco años dedicada al Derecho. Elegida por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para impartir la labor judicial en el ámbito de la Comunidad donde permaneció como Juez durante un período de cinco años, llevando a cabo dicha función en los diferentes órganos. Ha sido Juez integrante de la Junta Electoral para llevar a cabo el control del desarrollo del proceso electoral en las Elecciones Autonómicas. Posteriormente ejerció como Letrada de la Administración de Justicia designada por el TSJ de Canarias, actuando como ministra de fe pública y asumiendo la dirección, gestión e inspección del órgano, así como la dirección técnico-procesal de los procedimientos, con competencias en las jurisdicciones Civil y Penal así como en Violencia de Género. Tras esta experiencia funda su propio bufete en Las Palmas de Gran Canaria y en el año 2020 se incorpora al Parlamento de Canarias como Asesora Jurídica del Grupo Parlamentario Mixto, con funciones de carácter técnico.

Por su parte, Ana María León Expósito es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, aporta una vasta experiencia y formación académica. Es Experta Universitaria en Protección de Datos por la Universidad Antonio de Nebrija (Promoción 2020-2022) y posee un Curso Superior de Derecho Urbanístico por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como abogada no ejerciente del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma y funcionaria de carrera, ha demostrado un sólido compromiso con el servicio público. Su destacada trayectoria profesional incluye roles como Técnica de Administración General en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane (1996-2007) y jefa de la Unidad Local del Catastro en La Palma (2007-2015). Desde 2018, ha desempeñado las funciones de directora Insular de la Administración General del Estado en La Palma, representando al Estado en diversos órganos territoriales y comisiones.