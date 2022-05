Eugenia Paiz, en el foro La Palma Opina: “Se pudo hacer mejor al informar de la erupción, pero estábamos en una situación de guerra”

La periodista palmera Eugenia Paiz ha protagonizado un nuevo programa del foro de opinión La Palma Opina, que en esta ocasión ha promovido una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la catástrofe volcánica y la gestión informativa oficial de esta emergencia, informa en nota de prensa la organización del foro. Paiz, ex redactora de Diario de Avisos y ahora colaboradora de la Radio Autonómica, considera que tanto los medios de comunicación como las administraciones públicas pudieron haber hecho mejor su labor informativa, pero al mismo tiempo debe entenderse que “estábamos en una situación de guerra contra algo que te impactaba y te devastaba, que no podías frenar porque mandaba la naturaleza, que se sobreponía por encima de cualquier voluntad” y aún así se dio una información oficial que no fue “ni improvisada ni arbitraria”.

La entrevista puede verse completa en Facebook: https://www.facebook.com/100078107153768/videos/1094603554451810 y en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=gyuEEdh6d8c

La periodista puso de relieve la dificultad de que “mientras se intentaba transmitir que la isla podía seguir siendo segura porque su economía se desplomaba, teníamos familias que estaban viviendo una verdadera historia de terror”. A su juicio, “ha habido periodistas que han tenido la tentación y editores de informativos que han querido ser sensacionalistas”, pero otros muchos hicieron una correcta labor, aunque apuntó que no iba a señalar a compañeros de profesión.

En el caso de la radio televisión pública canaria, la TVC, considera que “hizo un gran trabajo, porque mostró el valor de la comunicación pública” en una catástrofe.

En cuanto a cómo ha valorado la gestión oficial de la información, Paiz respondió que ella ha podido preguntar y contar todo lo que le resultaba de interés de esta emergencia, y en cuanto a la difusión de las imágenes de la catástrofe, cree que debe ser cada medio el que valore si las publica o no, sin que se imponga una censura o control oficial.

Eso es lo que ha hecho que algunos periodistas, por respeto a la población damnificada, “no han querido contar determinadas cosas y se han negado a mostrar determinadas imágenes a los protagonistas, que no dejan de ser los afectados y damnificados del volcán”.

Desde su punto de vista, el gran reto al informar era “conciliar la información del fenómeno geológico con respetar el dolor de las personas ”. “En esta catástrofe se han dado paralelismos muy increíbles, porque mientras se intentaba transmitir que la isla podía seguir siendo segura porque su economía se desplomaba, al mismo tiempo teníamos familias que estaban viviendo una verdadera historia de terror”, comenta la periodista.

Cuestionada sobre la escasa información oficial sobre el rescate de miles de animales, sostiene que “obviamente, se quería salvar todas las vidas, todos los bienes y los animales, pero la precipitación ante la emergencia, los tiempos de respuesta, la organización de un dispositivo con más de 800 personas y, sobre todo, la prioridad de que no hubiera víctimas humanas, generó debate”.

“Desde el punto de vista periodístico, ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora y dolorosa al mismo tiempo”, confesó Paiz.