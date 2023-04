La Plataforma Ecologista Palmera lamenta que los candidatos al Cabildo de PSOE, PP y CC suscriban el ‘Pacto por el turismo de La Palma’

La Plataforma Ecologista Palmera lamenta que los candidatos a la Presidencia del Cabildo de La Palma, Borja Perdomo (PSOE), Mariano Hernández Zapata (PP) y Sergio Rodríguez (CC) hayan suscrito el ‘Pacto por el Turismo de La Palma’, indica en una nota de prensa.

Desde la Plataforma consideran que “este acuerdo, disfrazado de sostenible, aboga por el empleo precarizado, estacional y por un modelo turístico de masas que no está adaptado a las circunstancias actuales de ‘emergencia climática’ declarada por el propio Cabildo”.

Señalan que “este ‘Pacto por el Turismo de La Palma’ no puede entenderse como ‘progreso’ ya que promueve el expolio del territorio y sus recursos de una manera economicista y anacrónica, recurriendo a la emergencia volcánica como excusa para ‘agilizar’ o incluso saltarse determinados procesos legales y administrativos”.

“Nos gustaría incidir”, añaden en la nota, “en el uso incorrecto y comercial que se hace de la palabra ‘sostenible’ para referirse al turismo en este ‘pacto’. El medio rural, el paisaje y la naturaleza son un recurso limitado y frágil, más aún en el contexto insular”. “Según la Organización Mundial del Turismo (OMT)”, se apunta en la nota, “perteneciente a la ONU y promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ‘el turismo sostenible debe:

1. Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales [...] manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural.

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten [...] unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, [...] empleo estable y [...] que contribuyan a la reducción de la pobreza“.

Añade que “bajo el modelo del turismo de masas se han destruído amplias zonas de naturaleza en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria. La mala gestión y el despilfarro de los recursos hídricos está provocando prolongados cortes de agua a la población residente, mientras, los hoteles cuentan con piscinas rebosantes y ‘verdísimos’ campos de golf”.

Desde la Plataforma Ecologista Palmera “defendemos que no se puede comparar el agua requerida para cultivar alimento, con el agua que se despilfarraría en regar césped por mera estética. Por ello, consideramos el descomunal gasto de agua que supondría el ‘EcocidioResort’ improcedente, abusivo e innecesario”.

Asimismo, agregan, “la presidenta de la Unión de Canales, entidad distribuidora de agua en el área de La Pavona, ha comunicado que no hay recursos hídricos para satisfacer la demanda que requeriría este resort proyectado en La Pavona”.

“Lamentamos que PP, CC y PSOE”, indican. “se hayan alineado con organizaciones que representan los intereses de solo una parte de la sociedad. Centro Insular de Iniciativas Turísticas (CIT) ‘Tedote’ y Fedepalma, con el apoyo de FAEP; la delegación palmera de la Cámara de Comercio y el CIT Insular, representan únicamente a cierto sector empresarial”.

Apunta que “cabría esperar que los partidos políticos se preocupasen por representar los intereses de toda la sociedad, desde las personas afectadas por planes ‘desarrollistas’, pasando por el sector primario que nos alimenta, hasta las profesionales de la investigación que ven cómo el conocimiento contrastado y hecho con vocación de servicio público es reemplazado por falacias”.

“Observando el Informe 2022 del Observatorio Turístico de Canarias sobre la Sostenibilidad del turismo en Canarias”, se indica en la nota, “en las islas, pese a ser líderes de los destinos turísticos de la Unión Europea, la tasa de paro es superior al 20% y la tasa de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión es del 36,3%, de las más altas de la UE”.

Durante 2015, expone, “sólo el 28% del gasto realizado por los turistas tuvo lugar en el Archipiélago. Mientras que el 71’4% restante se quedó en el origen. Una distribución que sólo fomenta los abusos por parte de este sector en el Archipiélago y sus habitantes”.

“Denunciamos que ni el Gobierno de Canarias ni ninguna otra institución hace estudios sobre el gasto de agua o la producción de residuos del turismo de forma homogénea y continuada”, señalan. “Asimismo, echamos en falta datos sobre los efectos del turismo en los precios de la vivienda registrados recientemente”.

El informe también “asegura que uno de los principales atractivos de Canarias son su clima, su geología volcánica, la gran diversidad medioambiental y paisajística. Sin embargo, estos hábitats son vulnerables a la presión del urbanismo turístico y residencial. Teniendo en cuenta la permisividad de la Ley de Islas Verdes, estos ‘atractivos’ están amenazados”.

“Sería esencial que los firmantes del ‘Pacto por el Turismo’ explicasen cómo los proyectos de turismo de masas que defienden van a cumplir con los ODS adoptados por la OMT y evitar en La Palma los efectos perniciosos que revela este informe elaborado por investigadores de las dos Universidades públicas de Canarias”, añaden.

Los responsables de “la situación socioeconómica que sufrimos en La Palma”, apuntan “son quienes han gobernado durante los últimos 40 años. El movimiento ecologista palmero no gobierna, no tiene ni ha tenido cargos políticos y no cobra por lo que hace. Actuamos motivados por la justicia social y ambiental. Siempre pacíficamente, sin violencia y dentro del marco democrático. Así lo seguiremos haciendo, con amor y respeto por nuestra tierra, su cultura y sus gentes”.