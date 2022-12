Siempre ha sido “un niño con muchas ambiciones, con muchas ganas de hacer cosas”, y el ecologismo es una de sus batallas. El palmero Darío Hernández, de 18 años, estudiante de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y Premio Joven Canarias 2021, dedica gran parte de su tiempo libre a limpiar espacios naturales de la Isla, aunque reconoce que desde que reside en la capital de España “ha aminorado mucho esta pasión y me siento un poco apagado”. “Cuanto menos usemos, menos tiraremos. Por eso llevo una vida minimalista e intento consumir menos de la media, aunque repito, a veces es difícil”, confiesa. Pide a los políticos que “trabajen para que la isla siga conservándose, y no al revés”.

¿Recibir el Premio Joven Canarias 2021 qué supuso?

Supuso un grandísimo reconocimiento a mi labor, a mis inquietudes como joven. Siempre he sido un ‘niño’ con muchas ambiciones, con muchas ganas de hacer cosas, de echar para adelante proyectos, ideas. Una de ellas, es sin duda, el ecologismo. Una de mis pasiones y de mis ideales. Dedico gran parte de mi tiempo libre (en La Palma) a limpiar entornos naturales (barrancos, playas, bordes de carreteras en Mirca...) pero también a enseñar. A mi alrededor y en mi Instagram y Facebook. Aunque he de decir que Madrid ha aminorado mucho esta pasión mía y me siento un poco apagado.

¿Con qué espíritu te levantas cada día?

Mi espíritu va cambiando, pero siempre intento ser lo más positivo en cuanto a todo lo que ocurre. A veces me desmotivo, y creo que ahora estoy un poco desmotivado y abrumado, aunque sigo concienciando en Instagram, pero en menor medida. Siento que desde aquí puedo aportar menos. Lo que sí hago es en la celebración de los días internacionales y mundiales concienciar en los días de especial relevancia para el medioambiente: DM del Medioambiente, DM del Agua, DM de la Protección del Medioambiente.

¿Qué es ‘Jóvenes con pensamiento verde’?

‘Jóvenes con Pensamiento Verde’ es un proyecto que nació de modo personal, aunque fue a raíz de una quedada para recoger residuos organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma cuando decidimos dar continuidad porque yo anteriormente había empezado a hacer este tipo de actividades por mi cuenta. ‘Jóvenes con Pensamiento Verde’ se centra sobre todo en la limpieza de espacios naturales: playa del Malecón, Barranco de las Nieves, Barranco del Carmen, Barranco de Los Gomeros, Miraflores, Mirca...

¿Generar conciencia sobre el actual modelo de consumo y su impacto en los ecosistemas es una tarea ardua?

Y tanto que lo es. Es, como te he dicho antes, abrumador, en tiempos en los que no sabemos lo que ayuda y lo que no. Hay que informarse muchísimo para poder concienciar. En lo relativo al abandono de residuos, sí es mucho más sencillo. Y es algo que siempre hago en mi Instagram. Concienciar sobre los residuos que más me encuentro y cómo podemos evitar que acaben en la naturaleza (principalmente, no tirándolos y reduciendo al máximo el consumo de envases innecesarios). Cuanto menos usemos, menos tiraremos. Por eso llevo una vida minimalista e intento consumir menos de la media, aunque repito, a veces es difícil.

Con el cambio climático empezando a causar estragos, ¿la figura del activista medioambiental es más respetada?

Creo que no está siendo nada respetada, o no al menos como debería de serlo. Vemos cómo se demoniza a los activistas que reclaman atención y cómo hay veces que los critican por llevar a cabo acciones voluntarias (como hago yo) basándose en el argumento de que son las administraciones las que deberían de mantener limpias los lugares. No digo que no me respeten, pero a veces se toma a risa nuestra labor. Y creo que es necesario que se los valore (como hizo el Premio Joven Canarias con mi labor) para que no nos desmotivemos.

¿Tienes esperanza de convertir en verde el pensamiento gris de la clase política?

Sí, y no solo el de la clase política que afirma que el cambio climático es algo normal y que ocurre de forma natural, sino el de la clase política que publica mucho por el Día del Medioambiente, pero luego no actúa. En política, y en la sociedad, tanto en individuos como en empresas, es muy común el greenwashing (lavado de cara verde) y es algo que nos está haciendo mucho daño. La clase política de La Palma no debería en ningún caso, permitir que se destroce nuestra tierra, como ocurre en Tenerife o Gran Canaria. Los políticos son los primeros que deben de estar concienciados sobre la magnitud de la belleza y de la unicidad de nuestra isla. Los políticos no deberían de pensar tanto en el dinero, sino en el impacto. Si una obra genera más impacto que dinero, no podemos permitirla. Creo que todavía falta mucho por hacer, y que las palabras grandilocuentes se transformen en gestos. En La Palma, un lugar pequeño, es mucho más fácil de conseguir que en lugares más grandes. Por eso digo que los políticos deben de trabajar para que la isla siga conservándose y no al revés.