Los positivos diarios en Canarias por Covid-19 no superan los 250 casos por quinto día consecutivo

Este viernes la Consejería de Sanidad ha notificado al Ministerio de Sanidad 247 nuevos casos abiertos Covid-19 en las 24 horas anteriores, de los que 145 han tenido lugar en Gran Canaria; 60 en Tenerife; 23 en Lanzarote; 16 en Fuerteventura y 3 en La Palma. De esta manera, el Archipiélago suma el quinto día consecutivo en el que el número de nuevos casos diarios declarados no supera los 250.

Conforme a las cifras, se constatan 10.141 casos acumulados desde el inicio de la pandemia, de los que 6.255 están activos, 65 menos que ayer. De los casos activos, 5.994 están recibiendo asistencia en su domicilio, 207 están hospitalizados en planta y 54 ingresados en UCI. Asimismo, las altas médicas computadas ascienden a 3.697, lo que supone 182 más en las últimas 24 horas.

Descenso en el número reproductivo básico

El número reproductivo básico (R0) se sitúa en 0,81 en Canarias frente al 2,47 del pasado 6 de agosto, conforme a los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, manteniéndose por debajo de 1 desde el inicio de septiembre.

Esta tendencia se confirma en ambas provincias, con un descenso progresivo de este indicador, que en la de Las Palmas ha bajado del 3 registrado el 5 de agosto a 0,8 a 6 de septiembre, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se ha pasado de 1,86 a 0,7 en ese mismo periodo.

Casos por islas

Por islas, la que más positivos acumulados tiene es Gran Canaria, con 5.728 casos acumulados y 4.392 activos. Le sigue Tenerife, con 2.835 acumulados y 1.086 activos; Lanzarote 920 acumulados y 579 activos; Fuerteventura, 419 acumulados y 134 activos; La Palma, 171 acumulados y 35 activos; El Hierro, 45 acumulados y 17 activos; y La Gomera 23 acumulados y 12 activos.

Pruebas PCR: 3.841 en las últimas 24 horas

El Servicio Canario de la Salud efectuado un total de 289.767 pruebas PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa) para el diagnóstico de la COVID-19 desde el inicio del brote de coronavirus, de las que en las últimas 24 horas se han realizado, 3.841 pruebas.

Este viernes también se han actualizado los datos y el semáforo de incidencia acumulada que regula las medidas específicas en las islas que superen los 100 casos/100.000 habitantes en la incidencia acumulada en los últimos siete días. Conforme a estas cifras, las islas de Gran Canaria, Lanzarote, ambas hasta el 26 de septiembre, y El Hiero, hasta el 19 de septiembre, se mantienen con medidas de intervención de carácter específico.

Estas medidas suponen que no se autorizarán eventos de más de 10 personas, los establecimientos de hostelería, restauración, terrazas, bares y restaurantes de playa, cerrarán a las 00:00 horas como máximo y no pueden admitir nuevos clientes a partir de las 23:00 horas y se cierran al uso los centros de día no ocupacionales.