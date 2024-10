Prealerta por fuerte oleaje en las mareas vivas en norte y oeste de La Palma

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, y en la aplicación del Plan Específico de Emergencia de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros a partir de las 11:00 horas de este jueves, 17 de octubre, en las costas norte y oeste de las islas.

Esta decisión ha sido tomada ante las previsiones meteorológicas facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, que indican mal estado del mar y mareas vivas de coeficiente alto con viento del nordeste fuerza 5 (entre 29 y 38 km/h) que puede aumentar a fuerza 6 (entre 39 y 49 km/h) entre las islas de mayor relieve y en altamar al sur del archipiélago.

Las zonas que se verán afectadas en mayor medida por este fenómeno serán la costa norte y oeste de La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, así como el litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria y habrá que prestar especial atención a las mareas vivas, es decir, la pleamar del jueves entre las 13:30 y las 14:05 horas y las pleamares del viernes de las 02:00 – 02:30 horas y de las 14:15 – 14:45 horas.

Aunque se espera un episodio de corta duración, se prevé también marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noreste de entre 2 y 3 metros, con oleaje de mar combinada de entre 2,5 y 3,5 metros de altura.

En ese sentido, la Dirección General de Emergencias recomienda extremar la precaución “en las costas abiertas al norte y oeste, no acercarse a muelles y espigones para evitar ser arrastrados por las olas y si se aprecia cierto oleaje fuera de lo normal, no permanecer cerca del mar, ni acercarse aunque se calme de repente. Además, para no ponerse en una situación de peligro, es necesario evitar las zonas donde pueda quedarse aislado ante la subida de la marea”.

Ante cualquier emergencia, es de vital importancia alertar inmediatamente al 112 para solicitar ayuda.