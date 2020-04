La superluna de abril vista en La Palma desde una ventana durante el confinamiento

Las cumbres de La Palma están consideradas como uno de los mejores balcones del planeta con vistas a los confines del universo. Los objetos que flotan en la bóveda celeste, durante el actual confinamiento que estamos cumpliendo para evitar la expansión de la pandemia del coronavirus Covid-19, también pueden contemplarse desde la ventana de una vivienda. Este es el caso de la fotografía realizada por José A. Arozena. Durante este aislamiento que nos ha tocado vivir, Arozena, desde la cristalera de un piso, en Santa Cruz de La Palma, captó la noche de este miércoles, 8 de abril, una bella estampa de la superluna de abril.

Este 8 de abril tuvo lugar la tercera y mayor superluna de 2020, según señalan desde el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). El término “superluna”, expican, fue acuñado popularmente hace apenas unas décadas y no tiene un uso científico. Hace referencia a la percepción que tenemos del diámetro y el brillo de la Luna llena desde la Tierra con respecto al apogeo, la máxima distancia a la que este satélite se encuentra de nuestro planeta. La Luna gira sobre la Tierra con un período de, aproximadamente, 28 días. Pero su órbita no es circular. Se trata de una elipse. Ese es el motivo por el que la distancia Tierra-Luna no es siempre la misma y, por ende, tampoco lo son el tamaño y brillo que percibimos de su imagen.

Por definición, se produce una superluna si la Luna llena sucede cerca del perigeo lunar. “Así que este año 2020 oiremos hablar de hasta cuatro superlunas (en febrero, marzo, abril y mayo)”, apuntan. De hecho, añaden, “este evento astronómico es tan habitual que, normalmente, suele haber entre tres y cinco superlunas al año. Durante estos fenómenos, el diámetro aparente de la Luna puede aumentar hasta un 14% y su brillo hasta un 30%”. En el caso de la superluna de abril, su tamaño y brillo aparentes aumentaron un 12% y un 29% con respecto al apogeo, respectivamente. Esto fue debido a que este miércoles, a las 2:36 UT, el satélite pasó a 357.035 km de la Tierra (apogeo con máxima distancia del año 2020, 406.690 km).

En la situación más favorable, una superluna tendrá un diámetro de 4 minutos de arco mayor que una Luna llena en el apogeo. Es decir, el incremento de diámetro angular de la superluna es de solo la quinceava parte del tamaño angular de nuestro dedo meñique si lo observamos con el brazo extendido. Realmente es muy difícil distinguirlo a simple vista.