El Ayuntamiento de La Laguna ordena la paralización de las obras de los dos campamentos para migrantes de Tenerife

El Ayuntamiento de La Laguna ha ordenado este miércoles la suspensión de las obras para instalar dos campamentos para migrantes en los acuartelamientos de Las Raíces y Las Canteras. El Ministerio de Defensa cedió este espacio al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para construir dos de los siete recurso de acogida que la cartera de José Luis Escrivá creará en el Archipiélago. El campamento de Las Raíces tendrá capacidad para 1.450 personas llegadas por vía marítima a las Islas, que se suman a las otras 1.800 plazas previstas en el acuartelamiento de Las Canteras, dentro del mismo municipio.

La corporación municipal ha tomado esta decisión después de que el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), emitiera una carta el pasado 26 de noviembre a la cartera de Margarita Robles asegurando que había tenido constancia del proyecto "a través de los medios de comunicación". En esta misiva, Gutiérrez pidió a Defensa que el Ministerio "ajustara su actuación a la legalidad urbanística" y que enviara a la corporación municipal el correspondiente proyecto para que, en el plazo de un mes, el Ayuntamiento notificara la conformidad o disconformidad del mismo con la ordenación urbanística en vigor.

El alcalde, ante la utilización de un espacio de Defensa para la acogida humanitaria, planteó la opción de "legitimar las actuaciones utilizando un procedimiento contemplado en la Ley del Suelo, en el caso de que no fueran conformes a la ordenación urbanística del municipio de La Laguna, mediante una autorización para usos y obras provisionales". A cambio, pidió "solidaridad y equidad" en la distribución de migrantes entre distintos municipios del Archipiélago. Pero no hubo respuesta.

Este miércoles, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha emitido dos informes que establecen que los dos acuartelamientos serán precintados para garantizar que la empresa pública Tragsa, encargada de la obra, no continúe con las labores de reforma en el espacio. Según estos documentos, a los que ha tenido acceso Canarias Ahora, "no consta ningún expediente relacionado con las obras" en los datos obrantes de la Administración. "Se comprueba que hasta la fecha no se ha notificado proyecto en los términos que se prevé en [...] la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana".

El informe técnico, en sus fundamentos jurídicos, recoge que de acuerdo con la Ley del Suelo de Canarias los ministerios competentes pueden acordar "remitir al Ayuntamiento correspondiente" los proyectos impulsados por la Administración General del Estado que estén sujetos a intervención municipal previa por razones de urgencia o excepcional interés público. Esta norma permite a las corporaciones municipales acordar la suspensión de las obras cuando se pretendieran llevar a cabo en contra de la ordenación urbanística.

Las Raíces

El cuartel Las Raíces es un espacio de al menos 30.000 metros cuadrados con varias edificaciones en el interior. En el edificio central, que consta de cuatro plantas, se están demoliendo tabiques y adecuando las instalaciones de suministro eléctrico, caldera, agua potable, sustitución de lavabos, reparación de la impermeabilización, limpieza y pintado. La parte trasera del recinto, que antes era la zona deportiva, se está asfaltando. De acuerdo con el informe, el plazo de entrega de las obras es de 15 días ante la situación de "urgencia humanitaria". En un primer momento, las instalaciones acogerán a 1.200 personas. Después, llegarán 2.400 más, por lo que se limpiará una segunda explanada de 8.000 metros cuadrados.

En un espacio en el que antes había barracones, se construirá una estructura metálica para uso de lavabos y duchas. Junto a esta construcción "habrá módulos de 14 y 18 unidades de inodoros".

Las Canteras

Las obras que la empresa pública Tragsa está llevando a cabo en Las Canteras son de limpieza y movimiento de tierras. El objetivo es acondicionar la zona para colocar carpas provisionales para uso de comedores. También se están reformando los edificios existentes en la parte más alta del cuartel para uso de dormitorios.

El informe técnico subraya que esta parcela se encuentra en Suelo Rústico de Protección Agraria (SRPA) dentro del Plan Especial de protección y rehabilitación paisajística de La Vega de La Laguna.

Contra ambas resoluciones se podrá interponer recurso potestativo en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

El concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, ha firmado ambas resoluciones. "El grupo de Gobierno de La Laguna tiene una clara orientación y compromiso progresistas y respalda firmemente al Gobierno de España", ha insistido. Además, ha querido recordar que las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento han firmado un acuerdo institucional por unanimidad por el que se reafirma el compromiso del municipio como un lugar "abierto y de acogida". "Antes de la firma de ese acuerdo, el alcalde de La Laguna ofreció al Ministerio de Defensa varias ubicaciones alternativas para poder participar también nuestro municipio en la acogida de la población migrante, de acuerdo con un criterio de solidaridad y evitando así el recurso de grandes macro centros para personas, en los que no creemos", apuntó.

Pérez ha señalado que la legislación canaria permite a los ayuntamientos autorizar con carácter provisional y discrecional usos que no sean compatibles con la ordenación urbanística del municipio. "A ello está dispuesto el Ayuntamiento de La Laguna si esa vía es la que prefiere elegir el Gobierno de España, pero pedimos que la acogida de migrantes de nuestro municipio responda a un principio de equidad en la distribución de esas personas en el territorio de toda nuestra comunidad autónoma. El mismo principio de equidad que las autoridades canarias están exigiendo con respecto al resto del país y con respecto a los territorios que integran la Unión Europea".