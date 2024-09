Gobierno central, PP y Gobierno canario intentan allanar con contactos discretos un acuerdo en inmigración

El Gobierno de España, el Ejecutivo canario y el PP mantienen contactos discretos desde este fin semana para allanar un posible acuerdo sobre la acogida de los menores llegados en patera, de forma que no recaiga en exclusiva sobre Canarias, Ceuta y el resto de territorios frontera.

El propio ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (PSOE), avanzaba el sábado que esperaba una reunión “inminente” entre las tres partes, a la que seguirían varias más, porque no esperaba que se cerrase un acuerdo la primera vez que se sentaran de nuevo.

De hecho, los tres partidos implicados en esta negociación, PSOE, PP y Coalición Canaria (CC), han convenido en que los primeros encuentros sean discretos, sin agenda pública, para facilitar las vías de entendimiento y poder llegar a una reunión ya pública con grado de entendimiento más amplio sobre la reforma de la Ley de Extranjería.

A finales de julio el Gobierno canario, formado por CC y el PP, acordó con el Gobierno central presentar una propuesta de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que la acogida de los menores migrantes pasase a ser obligatoria y no solidaria entre todas las comunidades. Pero el PP votó en contra siquiera de admitir a trámite la propuesta, con lo que no se pudo iniciar su andadura en el Congreso, con posibles modificaciones del texto y aportaciones del resto de grupos. El PP excusó su rechazo con diferentes argumentos, basados principalmente en que no se habían cumplido sus condiciones (que podían haberse negociado durante el trámite parlamentario si este se hubiese iniciado), aunque algunas de estas peticiones ya estaban de hecho recogidas en el acuerdo entre Canarias y el Estado.

Las tres principales condiciones eran que se reuniese a la Conferencia de Presidentes para hacer partícipes a las comunidades autónomas del posible acuerdo, que afecta a sus competencias; que el Estado garantice financiación; y que la acogida de los menores sea un esfuerzo compartido por todas las regiones, sin excepción. Estas dos últimas ya estaban contempladas en el acuerdo Canarias-Estado.

A finales de agosto, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro Torres y el portavoz del PP, Miguel Tellado, ya se vieron en otra reunión discreta en la que los populares expusieron su propuesta y las tres partes se emplazaron a intercambiarse ya detalles sobre cupos y financiación. Sin embargo, públicamente, el presidente de Canarias y secretario general de CC, Fernando Clavijo, aseguró que no sabía nada del Gobierno desde hacía “meses”, lo que tuvo que ser desmentido por el PSOE.

Pese a los obstáculos puestos desde el PP, Coalición Canaria inició entonces una ofensiva contra el Gobierno central (que sí le había apoyado en el Congreso para reformar la Ley de Extranjería) y le acusó de amenazar y abandonar a las islas, una ofensiva que se agudizó sobre todo después de que el Estado advirtiera al Ejecutivo regional de que el protocolo de atención a los menores migrantes podría incurrir en un delito de abandono y ser incluso inconstitucional.

Clavijo, que gobierna en Canarias con el PP, firmó entonces un pacto con el líder del partido, Alberto Núñez Feijoó, sobre inmigración que considera que esta vez sí le garantiza que las comunidades gobernadas por los populares, que son la mayoría, no rechazarán un posible acuerdo.

Según han informado a EFE fuentes de las tres partes en negociación, la discusión sobre la mesa gira en este momento sobre el cupo de menores que asumirá cada comunidad, los fondos que va a recibir para hacer frente al esfuerzo que supone la acogida y el listón a partir del cual el Estado puede hacerse cargo directamente en ese territorio de los menores inmigrantes si se considera que la capacidad de la comunidad en cuestión está sobrepasada.

El presidente de Canarias no ha asistido este lunes al Consejo de Gobierno que celebra cada semana su Ejecutivo y este domingo suspendió toda su agenda. Fuentes de su entorno han confirmado que el motivo es que quiere “ayudar” a que la negociación prospere antes de viajar este martes a Ginebra, a entrevistarse con altos responsables de ACNUR y Unicef, y el miércoles a Malta, a participar en la Conferencia Regiones Periféricas y Marítimas.

Desde su contraparte en esta negociación, también han confirmado que está habiendo contactos privados para intentar avanzar, aunque prefieren no hacer ningún comentario sobre la situación ni sobre los puntos de encuentro o desencuentro en los que se está trabajando.

En público, Fernando Clavijo se ha declarado estos días optimista sobre un posible acuerdo, que incluso espera que se cierre antes de que el 11 de octubre lo reciba en La Moncloa Pedro Sánchez, dentro de la ronda de encuentros que este último ha convocado con todos los dirigentes autonómicos para hablar de la financiación de sus comunidades.