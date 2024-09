Feijóo y Clavijo pactan un plan contra el “descontrol migratorio” a negociar con el Gobierno tras perder dos meses por el rechazo del PP al cambio legal

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, firmó este mediodía, durante su visita al jefe del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, un Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio, que ahora presentarán al Gobierno central con el fin de negociarlo, pese a ese título, y que pretende llenar el vacío que, a su juicio, ha dejado el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su “ausencia” de política migratoria.

Según recalcó el vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez (PP), a Canarias Ahora tras la comparecencia de Feijóo y Clavijo, este acuerdo no fue posible hace dos meses, cuando el PP rechazó, junto a Vox y Junts, el inicio del cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería en el Congreso por la “negativa” del Gobierno central a negociar con los conservadores. No obstante, subrayó que “los cuatro puntos clave de este plan ya estaban acordados” entre CC y PP.

Previamente, y como Clavijo, Domínguez presentó lo ocurrido este martes con el documento rubricado como “día importante para Canarias por la presencia de Feijóo y porque damos pie a terminar con todo ese relato de los últimos tiempos sobre la modificación del artículo 35. Ante la presión migratoria y la crisis humanitaria que sufre Canarias, agradezco a Clavijo el esfuerzo y sacrificio que se ha cargado a sus hombros con esta serie de reuniones y acuerdos para llevar a buen puerto”.

Clavijo agradeció a Feijóo que haya “aunado el criterio de 12 comunidades y dos ciudades autónomas (todas del PP) porque podemos dar un paso de gigante, y no solo porque habla de menores, sino de la migración en general”. Según dijo, ahora hay que ver “la predisposición del Gobierno central para que acabe la bronca política y que se dé respuesta a estos niños que buscan una vida mejor”.

Tras Clavijo, Feijóo devolvió los agradecimientos al Gobierno de Canarias y elogió, en especial, “la sensibilidad, responsabilidad y sentido de Estado de Clavijo con los grupos de trabajo, con la migración y, en concreto, con los menores no acompañados”. A su juicio, lo importante del pacto firmado es que aborda no solo la situación de los menores de edad, sino que afronta el “desafío global que supone la migración”, que merece “una política integral ante la oleada ilegal de migrantes que llegan, sobre todo por la ruta canaria”.

Y fue aquí cuando reiteró sus argumentos de los últimos días con los que elogia la política migratoria de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, “por haber disminuido la llegada de migrantes un 64%, mientras que España tiene un 55% más y es el país que peor está gestionando sus fronteras, sobre todo en Canarias y Ceuta. No vamos a dejar sola a Canarias –recalcó-, que no puede pagar la inexistencia de política de migración de España, que es inconsistente, que va de bandazo en bandazo, con un Gobierno central que incumple sus competencias exclusivas sobre política migratoria, extranjería y devolución de migrantes irregulares”.

“El Gobierno de Canarias está solo”

Según Feijóo, el Gobierno canario “está solo, lo hemos constatado y la responsabilidad del PP es apoyarle. El Gobierno central tiene la obsesión de dividir territorio, gobiernos y personas. Mi compromiso es unir y cooperar ante este problema de Canarias. Estamos ante la inacción del Gobierno y de todas las fuerzas que solo dicen no. Somos un partido de Estado y sabemos que la solidaridad interterritorial es innegociable. La nación española se basa en la solidaridad de todos los territorios y, por tanto, de todos con los canarios. Compartimos el diagnóstico con el Gobierno de Canarias y hemos acordado firmar un documento que ponemos a disposición del Gobierno central para buscar acuerdos”.

Fue entonces cuando desgranó los “puntos clave” de ese texto, que, según remarcó, consisten, y como lleva diciendo el PP desde hace meses, en la convocatoria de la Conferencia de Presidentes autonómicos, la declaración de la “emergencia migratoria nacional” para que las comunidades puedan actuar en consecuencia, “llamar la atención a la UE” y garantizar el control de fronteras mediante la mejora del control policial, un pasaporte de tránsito, más medios en las comisarías especializadas y el despliegue de las fuerzas de seguridad en los países de origen y tránsito para “desarticular a las mafias”, siempre con el visto bueno de sus gobiernos.

Asimismo, insiste en que se despliegue Frontex y la agencia europea de asilo, que aumente el personal que lleva la tramitación de los expedientes de retorno, una convocatoria urgente sobre menores migrantes no acompañados, acordar con las comunidades los criterios de distribución, que ninguna quede exenta de acoger migrantes, “que los menores sean indubitadamente menores” y poner a disposición de las comunidades infraestructuras estatales vacías o en desuso para el alojamiento. También se aboga por un fondo de contingencia en favor de las regiones, se insta a garantizar el compromiso del Estado en sufragar los recursos extraordinarios de las comunidades cuando se vean sobrepasadas y que esto se incluya en el cambio de la Ley de Extranjería. Además, el líder conservador insistió en que, a partir del 150% de la capacidad superada en cada comunidad, que sea el Estado el que gestione desde entonces a los menores.

Feijóo puso especial énfasis en el incremento de los recursos económicos, en que se intensifique la acción exterior con países de origen como Marruecos, Mauritania, Senegal, Mali y otros, en que se desarrolle el reciente Pacto de Asilo y Migración de la UE y que todo esto “sea ratificado en las conferencias sectoriales”. En su opinión, y pese al título y gran parte de medidas que han sido rechazadas ya por el Gobierno central, se trata de iniciativas “viables y responsables con la lealtad institucional” y que tratan de implicar a todas las administraciones en este problema “que afecta a todos”. “Este documento busca el consenso, es una hoja de ruta para que las comunidades y el Gobierno central tengan una forma de coordinación rápido; es firme, solidario y responsable. El objetivo es parar la migración irregular, salvar vidas, que las personas sean atendidas como merecen, que España no sea el refugio de las mafias que trafican con personas. Seguiremos trabajando en la migración legal, ordenada y acorde con nuestros valores. Paremos la migración irregular y ordenemos la regular, que en algunos casos es necesario y todo bajo los derechos humanos”, indicó.

Clavijo: “Un paso de gigante”

Clavijo remató insistiendo en que se trata de “un paso de gigante en la solución del problema. Esto no solo vincula a la fuerza mayoritaria en el Congreso, y con mayoría en el Senado, sino con 12 comunidades y dos ciudades autónomas. Hoy aquí se ha hablado del compromiso claro de modificación del artículo 35. El vicepresidente Domínguez ha alcanzado un acuerdo con el resto de comunidades del PP y hoy el Gobierno de Canarias, con la colaboración del PP, puede ofrecer un acuerdo con la vocación de negociar para que se produzca esa tan demandada sentada con el Gobierno de España para que podamos alcanzar un pacto de Estado, de país. Un acuerdo que incluye la modificación de la financiación, que los menores y los niños puedan ser derivados y que los que están llegando y seguirán puedan ser reubicados con una ficha financiera. Es para que se llegue por fin a un acuerdo de país, que se lo merecen los que huyen del hambre, las guerras y la miseria, todas los ciudadanos y las administraciones que deben dar una respuesta al principal reto, una respuesta coordinada, humanitaria y que va a continuar aunque muchos se empeñen en levantar muros”.

Además, subrayó que no pararon de trabajar en el verano y felicitó a Domínguez por aunar al resto de comunidades. Según remarcó, este pacto puede tener 308 votos a favor si el PSOE lo respalda y volvió a defender la vía del decreto ley por la agilidad que propicia.

En el turno de preguntas, Feijóo reiteró que el Gobierno de Sánchez “nunca” quiso negociar con el PP y, “cuando tuvimos reuniones, no quiso comprometerse a nada ni en nada. Nuestro objetivo queda claro: migración irregular no; regulada sí, con contratos en origen. La tensión que hemos sufrido en seis comunidades por acoger menores migrantes (por la marcha de Vox de esos gobiernos regionales) no lo ha hecho el Gobierno de España, que nos se ha mojado nada, no se ha comprometido a gestionar a un solo menor, ni con las compensaciones, ni asume ninguna de las competencias que le corresponden. No ha planteado ninguna propuesta, salvo que se discuta en el Congreso, que lo que le sobra son discusiones y le faltan acuerdos”.

Feijóo y el reconocimiento de González como presidente venezolano

Tras la rueda de prensa, y preguntado por Canarias Ahora por si es coherente que el PP pida al Congreso que se reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela cuando eso aún no lo ha hecho la UE, indicó que lo que tiene que hacer el Gobierno de España es “tratar de convencer a la Unión Europea, precisamente, de que lo reconozca y, para eso, resulta importante que lo haga nuestro Parlamento antes”.