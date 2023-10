Ni tifus, ni aumento de la criminalidad: los datos que desmontan los bulos contra la inmigración en Canarias

La llegada de personas en cayucos a Canarias ha vuelto a desatar una oleada de bulos contra la inmigración. Más allá de las redes sociales, la política también ha actuado como fuente de falsedades en las últimas semanas. “En Canarias ya está el tifus”, aseveró en una entrevista radiofónica el concejal del PP de Málaga Salvador Escudero. Pero no es verdad.

El Servicio Canario de Salud ha confirmado a esta redacción que no se ha registrado ningún caso de esta enfermedad en las Islas, ni entre la población residente, ni entre los migrantes. El edil será denunciado ante la Fiscalía por el PSOE, que lo acusa de un delito de odio al comparar también a las personas migrantes con animales. “Como no les pongan una marca como a los animales, que les ponen una pulserita o algo de eso, no sé qué control van a tener estas criaturas que van a empezar a vagar por ahí”, dijo.

El ministro de Sanidad en funciones, José Miñones, ha criticado también las declaraciones del alcalde de Medina del Campo (Valladolid), Guzmán Gómez, que acusó a los migrantes llegados a Canarias de ser causantes de enfermedades.

“Sobre esos bulos, esas mentiras que se han estado vertiendo además por responsables políticos, solo las puedo calificar como lo más ruin que me he encontrado en política”, dijo. El ministro de Sanidad ha asegurado que “los protocolos sanitarios están funcionando” y que hasta el momento “no hay constancia por parte de las comunidades autónomas de ningún tipo de contagio”.

Delincuencia

Como en anteriores crisis migratorias vividas en el Archipiélago, estos meses también se ha intentado vincular la inmigración con la criminalidad. El concejal de Málaga ha sido uno de ellos. “No sabemos por dónde van a ir, si te van a robar un coche…”, afirmó. En 2021, el PP y Vox protagonizaron este discurso, responsabilizando también a los migrantes de la propagación de la COVID-19.

La fiscal superior de Canarias, María Farnés, afirmó este lunes que no hay “ningún dato, ni de lejos” que avale un supuesto aumento de la delincuencia en el Archipiélago debido a la llegada de migrantes. Después de presentar la Memoria de la Fiscalía de 2022, Farnés aseveró que “los fiscales de guardia, ni siquiera en una conversación informal, le han hecho aseveraciones en esa línea”.

Por el contrario, la fiscal subrayó que los migrantes “sí necesitan atención humanitaria”, por lo que ha demandado estructuras de acogida estables y permanentes en el Archipiélago.

Derivaciones ''intencionadas''

Las derivaciones de migrantes desde Canarias a la Península también han desatado el rechazo de algunos líderes del PP. Entre ellos, el diputado Rafael Hernando, que acusó al Gobierno de España de colaborar con las mafias y de tráfico de personas por reubicar a los migrantes en diferentes puntos de la red de acogida estatal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha cuestionado el “más que posible traslado” de migrantes a la capital española. “Para variar no hemos sido informados absolutamente de nada”. Ayuso también señaló que “no se les puede tratar (a los migrantes) como fardos que se envían y se van dejando por la Península”.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha intentado este viernes desmarcarse de las declaraciones de sus compañeros de partido. Los ha invitado a presenciar el desembarco de un cayuco para así tener más “empatía”.

Sin embargo, ha criticado que el Gobierno de España, competente en materia de acogida de migrantes, derive de forma ''unilateral'' a migrantes a la Península. Además, Domínguez ha dicho que las derivaciones a comunidades gobernadas por el PP son ''intencionadas''. ''¿Cuántos han derivado a las del PSOE, cuántos del PSOE, catalanes o vascos han levantado la mano para decir: traiganlos ustedes aquí? Esta es una desviación intencionada“.

Los datos desmienten estas afirmaciones. Cataluña, presidida por ERC, ha recibido cerca de 2.000 personas llegadas a las Islas. Al País Vasco, según han publicado medios locales, también han llegado 36 supervivientes rescatados en las Islas. Las derivaciones también se han dado hacia Asturias, gobernada por el PSOE.

Barcos nodriza

Otro de los bulos que circulan es el de los barcos nodriza. Hasta ahora, no existe ningún dato ni prueba que confirme la existencia de buques que aproximen los cayucos a las islas para que sus ocupantes sean rescatados en aguas españolas.

Este discurso, que pretende restar peligrosidad a la ruta y cuestionar el estado en el que llegan las personas migrantes, ya fue utilizado en 2021. Entonces, fue la exdiputada de CC en el Congreso de los Diputados Ana Oramas la que aseguró que buques nodriza despliegan “decenas de cayucos que llegan a Canarias en perfectas condiciones”.

El Ministerio del Interior afirmó entonces que no existía constancia de la utilización de este tipo de barcos, tratándose además de una ruta monitorizada y donde la actividad de prevención se produce también en los puntos de salida. Hace solo tres días, la Marina de Senegal interceptó cuatro cayucos con 616 personas que pretendían salir del país hacia España.

En una entrevista concedida a la Agencia Efe en 2020, preguntado por si había visto alguna vez un barco nodriza, un trabajador de Salvamento Marítimo aseveró que no tenían constancia de este tipo de embarcaciones. “En todas las búsquedas que hemos realizado, algunas a larga distancia, hemos ido encontrando embarcaciones precarias que vienen navegando desde los puntos de salida a 200 millas, a 150, a 100… y nunca hemos encontrado un barco nodriza”.

La muerte de cientos de personas en cayucos es otra prueba del riesgo que asumen las personas al cruzar el océano. El 16 de agosto fue localizado en Cabo Verde un cayuco senegalés que trataba de llegar a Canarias. En la embarcación viajaban 38 supervivientes junto a los cadáveres de otros siete migrantes. El número de desaparecidos ascendía a 50.