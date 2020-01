Asier Antona (PP) culpa a CC de no haber logrado un pacto para gobernar en Canarias: "El 13 de junio me vi presidente, pero no me lo creí"

El senador del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Asier Antona, ha culpado hoy a Fernando Clavijo (CC) de haber impedido que se diera un pacto por la derecha en Canarias para formar Gobierno.

Según ha explicado el que fuera candidato popular a la Presidencia canaria en declaraciones a Radio Marca Tenerife, Clavijo era una línea roja para Ciudadanos, por lo que este partido no iba a apoyar un posible gobierno del PP y Coalición Canaria (CC) con Clavijo como presidente. Sin embargo, ha dicho, si el ahora senador por CC se hubiese apartado a tiempo, sí se habría logrado un pacto por la derecha.

"El problema es que nunca hubo 36 diputados porque Ciudadanos vetó a Clavijo como presidente del Gobierno y como integrante del equipo. El día que [Clavijo] decidió retirarse, ya se estaba reuniendo el pacto de la izquierda para formalizarlo", ha explicado Antona. Para él, el expresidente anunció que se retiraba cuando "la cuerda estaba cerca de romperse" y en el mismo instante en que "el pacto de izquierda estaba reunido". Así, "si [Clavijo] se hubiese echado a un lado antes, probablemente tendríamos un pacto distinto hoy en día, pero Coalición tensó la cuerda", ha criticado.

Antona ha afirmado que el 13 y 14 de junio fue "presidente del Gobierno de Canarias, según los medios de comunicación", pero que nunca se lo creyó. "Nos dimos cuenta de que no contábamos con los apoyos suficientes e iba a ir a una investidura para que me diesen de palos y sin los apoyos", ha indicado.

Antona ha reconocido que el día 13 de junio se vio como presidente, pero que "hay trampas en las que uno no puede caer". Por eso, lo primero que hizo fue "llamar a José Miguel Barragán [secretario general de Coalición Canaria] y preguntarle por los números". Estos, finalmente, no eran suficientes y hacía falta que la Agrupación Socialista Gomera (ASG) su uniera, algo que finalmente no hizo.

Respecto al actual Gobierno de Canarias, formado por el PSOE, Nueva Canarias, Unidas Podemos y ASG, Antona ha dicho "no le gusta nada" porque no le gusta que "se aumenten los impuestos o que los cabildos y los ayuntamientos pierdan poderes. En Dependencia y en Sanidad seguimos a la cola en muchísimas cosas", ha afirmado.

El senador ha añadido que los diputados nacionalistas Pedro Quevedo (NC) y Ana Oramas (CC) "pintan muy poco" en la política nacional, porque "los que pintan son Bildu y los partidos catalanes". Respecto a Vox, Antona afirma que "está en la derecha más radical, pero muchos de sus votantes vienen de las filas de los populares". Estos votantes, ha asegurado, "han dado su apoyo en muchos sitios y nos unen grandes objetivos y nos separan otras muchísimas cosas, con temas de calado en cuanto a Cabildos y demás".

El que fuera presidente del PP de Canarias dejó ese cargo tras las negociaciones fallidas para formar gobierno en el Archipiélago por indicación de la dirección nacional, que nombró en su lugar a María Australia Navarro. Sobre ella, Antona ha dicho que su relación "es buena", aunque ha añadido que "hay Congresos y la masa social del partido tendrá que elegir en su momento si continúa como presidenta". La política "es una noria", pero lo importante es "no bajarse de ella", ha sentenciado antes de concluir afirmando que ha aguantado "muchos leñazos" porque en política "hace falta tragar mucho".