El pacto de derechas descarrila en Canarias porque CC se empeña en mantener a Clavijo en el Gobierno

A mediodía de este viernes el pacto de derechas en Canarias empezó a atascarse y después del almuerzo ha descarrilado. La oferta de Coalición Canaria al PP para que presida el Gobierno el líder popular, Asier Antona, no cuaja finalmente por dos motivos: CC se niega a sacrificar a su presidente en funciones, Fernando Clavijo, como exige Ciudadanos por estar bajo investigación judicial en el caso Grúas. Y CC tampoco ha podido garantizar por escrito al PP, tal y como los populares le habían reclamado, que ese pacto de derechas cuente con 36 diputados y por tanto con la Agrupación Socialista Gomera, la llave entre bloques de izquierdas y derechas con sus tres escaños. Y que no se fía de la estabilidad de ese acuerdo.

Las negociaciones están rotas a esta hora de la tarde del viernes, unos contactos en los que ha participado Nueva Canarias ante la afrenta que le ha hecho el PSOE en la isla de Gran Canaria negociando pactos para desplazar a NC del poder en Telde o Santa Lucía de Tirajana. Como había avanzado Canarias Ahora la mañana de este viernes, Nueva Canarias estaba dispuesta a negociar ese Gobierno liderado por el popular Asier Antona con Coalición Canaria, si Ciudadanos o ASG no lo veían claro, y a partir de la próxima semana replantear en su Ejecutiva todas sus pactos locales.

La operación de Coalición Canaria para no perder el poder en la Comunidad queda ahora congelada. No ha cumplido las exigencias reclamadas por escrito por el PP. Y además, las fuentes consultadas explican que nunca ha tenido intención de cumplir con la principal de ellas: que Fernando Clavijo, el presidente en funciones, fuera un mero diputado de a pie por estar investigado en el caso Grúas, cuando era concejal y alcalde de La Laguna, y que no se sentara en el Consejo de Gobierno que pactaran PP, CC y Ciudadanos con los gomeros de ASG.

Ciudadanos se negó a seguir por esa vía de negociación con Fernando Clavijo en la Vicepresidencia del Gobierno presidido por Asier Antona, como ha sostenido CC por considerar una humillación retirar a su candidato aunque esté imputado, y las negociaciones terminaron por romperse cuando, incorporada la alternativa a Cs a la mesa de ese pacto, una Nueva Canarias con ganas de devolver la afrenta a su viejo socio, el PSOE, en todas las instituciones, sobre la mesa se llegaba a plantear una especie de presidencia bicéfala con una Presidencia sin controlar el poder.

CC ha pretendido, según ha podido saber este diario, que el papel del presidente del Gobierno de Canarias fuera más de tipo institucional y así repartir el poder y la capacidad de decisión con una Vicepresidencia clave que mantuviera los resortes de estos 26 años de dominio de Coalición en la Comunidad. Y ahí el PP ha dicho que no. Una cosa es que CC no cumpla con las condiciones exigidas por escrito: que no esté Clavijo porque lo exige Ciudadanos y que garantice los 36 votos con ASG, y otra es que retirados Cs y ASG e incorporada la alternativa de Nueva Canarias para sumar solo entre PP, CC y NC los 36 necesarios, Coalición diluya la capacidad de liderazgo de la Presidencia del Gobierno de Canarias en una especie de bicefalia.

Así, la operación Antona, que debía dilucidarse en 24 horas, queda aparcada en 48 horas desde que Canarias Ahora la diera a conocer la tarde del miércoles pasado. No hay pacto de derechas por ahora en la agenda y mucho menos viajes previstos desde Madrid a Canarias. Lo que sí ha provocado este bloque de las derechas es un nuevo intento de las cúpulas del PSOE, Nueva Canarias y ASG para desactivar el campo de minas sembrado por los negociadores del PSOE en Gran Canaria, con su secretario insular al frente, Chano Franquis, contra los gobiernos de NC en la isla. Por su parte, según Europa Press, CC no da por rotas las negociaciones.

Es esa ahora la tarea a la que se enfrenta el PSOE canario, que ha llegado a recurrir, incluso, a videoconferencias de su Ejecutiva Federal en Madrid con líderes díscolos en la isla como los de Telde y Santa Lucía para que reconduzcan sus pactos contra el viejo socio traicionado, NC. A la hora de escribir esta crónica, los socialistas de los municipios en juego mantenían su negativa a acercarse a NC, que este sábado puede ver cómo pierde los ayuntamientos de Telde y Santa Lucía y, en cambio, da al PSOE el de San Bartolomé de Tirajana. Esos pactos locales, sobre todo el de Telde, han quedado en suspenso hasta este mismo sábado…