Una militante sin experiencia en las instituciones pugnará con Noemí Santana en las primarias de Podemos "para echar a CC"

La lista Todas, a ganar 2019 a las primarias de Podemos, alternativa a la de la secretaria general de la formación morada Noemí Santana, se ha dado a conocer ante los medios de comunicación con su candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias, Mary Carmen Martín, y Javier Doreste, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias. Ambos han defendido una plancha que persigue el objetivo de “ganar las instituciones en 2019 a Coalición Canaria” porque, a su juicio, “es primordial hacer políticas sociales” y consideran que la formación morada “es la única alternativa a CC, que siempre ha gobernado de la mano del PSOE o el PP”.

Sin experiencia institucional, Mary Carmen Martin es militante en Podemos desde el verano 2014, cuando empezó su andadura en el círculo del municipio grancanario de Santa Brígida, siendo su primera secretaria municipal. Un mandato que mantuvo hasta enero de este año. También ha especificado que forma parte del Consejo Ciudadano Autonómico. Su salto hasta ser candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias con Podemos es consecuencia de la petición de sus compañeros y compañeras.

“Cuando me sumé a este proyecto colectivo y que trabaja desde el colectivo, siempre me he puesto a disposición de todas. Nunca he aspirado a nada” relata Martin, quien añade que entiende la política bajo un prisma “feminista”, con un liderazgo que se ejerce “de abajo hacia arriba” y que a su vez esté conectado “con los círculos y los colectivos sociales”.

Mary Carmen Martin explica que Todas, a ganar 2019 es una lista “coral, feminista, que incluye gente de los círculos, pero también gente que haya pasado por las instituciones” y que se ha fraguado "en el trabajo diario". Asegura que una de sus principales objetivos será "acabar con el casi 50% de pobreza estructural que existe en las islas", una situación que, para revertirla, "necesita de una candidatura fuerte y potente", ha recalcado.

Doreste ha añadido que aspira al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias con una lista “igual o más potente que la que teníamos”. Así, ha incidido que el objetivo de su formación no es otro que “ganar las instituciones, echar a CC, arrinconar al PP como ya hemos hecho en el Ayuntamiento o en el Cabildo y seguir trabajando por nuestra gente, por los vecinos y los ciudadanos”.